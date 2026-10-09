Medienrechte der 3. Liga für die Spielzeiten 2027/2028 bis 2030/2031 vergeben

Der DFB hat die Medienrechte der 3. Liga für die Spielzeiten 2027/2028 bis 2030/2031 im Rahmen einer offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung vergeben. Die Ergebnisse wurden heute durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG beschlossen.



Die 3. Liga wird danach auch in den kommenden vier Spielzeiten mit allen 380 Saisonspielen live bei MagentaSport zu sehen sein. Die Deutsche Telekom hat erneut die Pay- als auch die Free-Rechte für alle Spiele sowie umfangreiche Highlightrechte erworben und bleibt damit Hauptmedienpartner der 3. Liga. Mindestens 38 Spiele pro Saison werden weiterhin frei empfangbar übertragen. Die entsprechenden Rechte liegen bei der Telekom, die sie für Free-TV auf der Plattform MagentaTV oder MagentaSport nutzen oder - wie aktuell - im Rahmen einer Sublizenz an Dritte Medienunternehmen vergeben können.



Die Präsenz der Liga im Free-TV wird zudem dadurch erhalten, dass die ARD zusammen mit den Dritten Programmen ein umfangreiches Highlightpaket erworben hat, mit dem sie ihre gewohnte umfassende zeitversetzte Berichterstattung unter anderem in der Sportschau sowie in den Regelsportsendungen der Dritten Programme fortsetzen können.

kicker und LEAGUES neue Partner

Ein weiteres Highlightpaket sicherte sich DAZN, die somit ebenfalls über alle Spiele der 3. Liga berichten werden. Für digitale Kurzformate und Clip-Inhalte wurden zudem Rechte an kicker und LEAGUES vergeben, die damit als neue Partner erstmals Bewegtbilder der 3. Liga anbieten.

Die 3. Liga erzielt mit den neuen Medienrechte-Verträgen über die Laufzeit von vier Jahren Rekorderlöse von insgesamt 124 Mio. EUR über vier Jahre und somit ca. 20% mehr als im laufenden Rechtezyklus. Seit der Saison 2022/23 konnten die Erlöse nahezu verdoppelt werden.



Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Vergabe markiert die wirtschaftlich erfolgreichste Medienrechtsausschreibung in der Geschichte der 3. Liga. Mit dem erzielten Ergebnis schaffen wir eine starke Kombination aus Kontinuität, Reichweite und innovativen Vermarktungsmöglichkeiten. Wir freuen uns dabei besonders, den Weg mit dem langjährigen Live-Partner MagentaSport, der eine herausgehobene Rolle bei der medialen Entwicklung der Liga spielt und der ARD weiterzugehen. Dabei ist uns wichtig, dass alle Spiele weiterhin live verfügbar sind und die Liga gleichzeitig ihre hohe Sichtbarkeit im Free-TV behält. Ebenfalls sind wir froh, DAZN, kicker und LEAGUES als weitere Partner der 3. Liga gewonnen zu haben."



Peter Frymuth, zuständiger DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, betont: "Die 3. Liga hat sich in den vergangenen Jahren sportlich, wirtschaftlich und medial sehr gut entwickelt. Das große Interesse im Ausschreibungsverfahren bestätigt die hohe Attraktivität des Wettbewerbs. Mit unseren Medienpartnern stellen wir eine verlässliche, wirtschaftliche Grundlage sicher und sorgen zugleich dafür, dass die besondere Attraktivität und Dynamik der 3. Liga auf unterschiedlichen Plattformen für möglichst viele Menschen erlebbar sind. Die solidarische Gleichverteilung der Ausschüttungssumme auf die 1. Mannschaften wird auch im anstehenden Zyklus beibehalten – auch das ist ein tolles Zeichen. Damit haben die Vereine Planungssicherheit und eine starke Basis, um die positive Entwicklung der Liga gemeinsam fortzusetzen."