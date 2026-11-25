Der Blick auf die Zweitligatabelle muss ihm gefallen. Sein 1. FC Magdeburg, wo er unter der Mitgliedsnummer 001 geführt wird, spielt eine außergewöhnlich gute Saison und liegt auf Platz vier in Lauerstellung auf einen direkten Aufstiegsplatz. Vielleicht wird es Dr. Hans-Georg Moldenhauer, FCM-Ehrenmitglied und regelmäßiger Stadiongast, ja noch erleben dass sein Verein wieder erstklassig wird. So wie einst, als er selbst noch spielte, damals in der DDR. Zunächst aber steht heute sein 85. Geburtstag an, den der lange in der Öffentlichkeit stehende Moldenhauer vermutlich wie schon den 80. im engsten Familienkreis begehen dürfte, mit seiner Frau, zwei Kindern und drei Enkelkindern. DFB.de gratuliert.

Moldenhauer blickt jedenfalls auf ein erfülltes Leben zurück, auch dank des Fußballs. Der letzte Präsident des Deutschen Fußball-Verbandes der DDR (DFV) hat den meisten DFB-Präsidenten etwas voraus: Er hat selbst hochklassig gespielt. Der Torwart bestritt sechs Juniorenländerspiele, nahm 1964 an Olympia teil, spielte im Europapokal, gewann dreimal den Verbandspokal (FDGB-Pokal) und stand in 111 Oberligaspielen im Kasten seines 1. FC Magdeburg oder dessen Vorläufers SC Aufbau Magdeburg.

Er erlebte die erste große Zeit des Magdeburger Fußballs und spielte noch mit Jürgen Sparwasser zusammen, gemeinsam gewannen sie 1969 den Pokal im Finale gegen Karl-Marx-Stadt (4:0). Die Karriere währte bis 1971, den Europapokalsieg 1974 im Pokalsiegerwettbewerb verfolgte er schon als Ex-Spieler und Fan. 1975 kam Moldenhauer als Torwarttrainer wieder in den Dienst des Vereins, wo der promovierte Diplomingenieur seine Funktionärskarriere startete - als Vorstandsmitglied.

Letzter DFV-Präsident

Aber nicht nur da: Ab 1984 war er Vorsitzender des Bezirksfachausschusses Fußball in Magdeburg. Sein nächster Karriereschritt machte ihn bundesweit bekannt: Am 31. März 1990 wurde er nach einer für die DDR gänzlich ungewöhnlichen Kampfabstimmung mit einer knappen Mehrheit von 143 zu 115 Stimmen letzter DFV-Präsident - und in den Medien skeptisch als "Mann der Basis" begrüßt, dem der Rückhalt der Spitzenklubs zu fehlen schien. Doch die Zeichen standen ja auf Aufbruch, und der damals 48 Jahre alte Ex-Spieler schien ihn zu verkörpern. Bezeichnend seine Schlussworte auf dem letzten DFV-Bundestag am 20. November 1990: "Mit Mut und gesundem Selbstvertrauen gehen wir in die Vereinigung."

Für die Fußballfans wurde Moldenhauer zu einem Gesicht der Wende, denn das berühmteste Foto seines Lebens kennen alle, die die damalige Zeit mit wachen Augen verfolgten. Am 21. November 1990 reichten sich Dr. Hans-Georg Moldenhauer und DFB-Präsident Hermann Neuberger in Leipzig über ein Trabi-Dach hinweg symbolisch die Hände - so war auch die deutsche Fußballeinheit vollzogen. Noch Jahrzehnte später sprach Moldenhauer von "einer emotionalen Zeit".

"Ausbildung in DDR-Klubs muss schon gut gewesen sein"

Ein Staat wurde abgewickelt, was bei aller Freude über die deutsche Einheit mit Sorgen verbunden war. Auch im Fußball. Moldenhauer vertrat die Interessen der DDR-Vereine, die keinen Bedeutungsverlust erleiden wollten. Doch nur zwei von 16 Oberligisten durften 1991/1992 an der Bundesliga teilnehmen, in der 2. Bundesliga waren es sechs, und der Rest fiel zunächst ins Bodenlose - auch sein 1. FC Magdeburg.

Die neue Realität spiegelte eben sowohl die wirtschaftlichen als auch die sportlichen Folgen der Jahrzehnte der Teilung wider, der kapitalistische Westen war dem sozialistischen Osten weit enteilt. Nicht in jeder Hinsicht allerdings: Hans-Georg Moldenhauer - ab 1990 erster Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) und nach Ende seiner Amtszeit 2010 dessen Ehrenpräsident - hat gerne darauf verwiesen, dass "die Ausbildung in den DDR-Klubs schon gut gewesen sein muss".

So dachte er im Juli 1990, als er neben Franz Beckenbauer in Rom auf der Pressekonferenz saß, als der Kaiser nach dem WM-Triumph die legendären Worte sprach, die Nationalmannschaft sei, "wo jetzt die Spieler der DDR noch dazu kommen, auf Jahre hinaus nicht zu besiegen." Nun, das kam nicht so.

Multifunktionär im besten Sinne

Umso glatter lief es mit der Fußballeinheit. Moldenhauer berichtete dem DFB-Journal 2019 über die Gespräche mit Neuberger: "Ich wollte gleich, er noch zwei Jahre warten, aber in der Wiedervereinigung hatte keiner Zeit." Es kam dann doch gleich, und auch für Moldenhauer brachen neue Zeiten an, denn als Forschungsingenieur an der TU Otto von Guericke in Magdeburg wurde er nun weniger gebraucht denn als Retter des Ostfußballs.

Er war seit der Vereinigung Vorstandsmitglied des Deutschen Fußball-Bundes und von 1994 bis 2010 einer der Vizepräsidenten, seitdem Ehrenvizepräsident. In seine Verantwortung fielen unter anderem die Trainerausbildung und die Talentförderung. Enttäuschungen gab es auch: Gerne hätte er das Sommermärchen 2006 oder die Frauen-WM 2011 nach Magdeburg geholt, aber die neue Arena wurde kein Spielort. Dafür sah Magdeburg bis 2015 den DFB-Hallencup, auch auf sein Betreiben hin.

Von 1994 bis 2006 fungierte Hans-Georg Moldenhauer auch als "Vize" im Deutschen Sportbund (DSB), er war auch persönliches Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland (NOK). Denn er hatte nicht nur ein Herz für Fußballer, was auch sein langjähriges Engagement als Vorsitzender des Trägervereins des Bundesleistungszentrums in Kienbaum dokumentiert. Besonderes Vergnügen fand Moldenhauer in der von ihm initiierten Gründung des SV Oldies Magdeburg (1991), in dem er seiner Leidenschaft noch etliche Jahre nachging und sich an der Seite seiner Kumpels von einst fit hielt. Wieder gern als "Mann der Basis".