Vorweihnachtliche Atmosphäre, kulinarische Highlights, winterlicher Freizeitspaß und historische Fußballkultur: Der Weihnachtsmarkt auf dem DFB-Campus kehrt zurück. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt der DFB vom 20. November bis 6. Dezember zum zweiten Mal zum Weihnachtsmarkt auf den Campus in Frankfurt am Main ein.

Auf dem Vorplatz am Haupteingang in der Schwarzwaldstraße erwartet die Besucher*innen jeweils freitags bis sonntags ein stimmungsvoller Treffpunkt in festlicher Kulisse. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Am Totensonntag, 22. November, ist Ruhetag.

Zum Start an diesem Freitag (ab 18 Uhr) wartet ein Highlight: Vier Coca-Cola-Weihnachtstrucks und ein umfangreiches weihnachtliches Programm sorgen dann für eine besondere Atmosphäre. Frankfurt ist dabei der erste von 50 Stopps und markiert den Kick-off der Coca-Cola-Weihnachtstour, die bis zum 22. Dezember deutschlandweit Station macht.

Weihnachtliche Highlights: Coke und Chor

Dabei können die Besucher*innen in "Santas Guter Stube" Fotos mit dem Weihnachtsmann machen, eigene Weihnachtskarten gestalten, Coca-Cola-Dosen mit ihrem Namen personalisieren und die neue limitierte Winter Edition "Creamy Vanilla Zero Sugar" probieren. Außerdem gibt es eine Geschenke-Einpackstation und weitere Highlights rund um Weihnachten. Wer friert, kann sich an der McCafé-Station mit einem Heißgetränk aufwärmen. Untermalt wird das Programm unter anderem durch einen Chor.

Für das leibliche Wohl wird an allen Öffnungstagen an verschiedenen Catering-Ständen gesorgt - es gibt frische Waffeln, Bratwurst, herzhaftem Eintopf sowie Glühwein, Punsch und heißen Äppler. Wer selbst aktiv werden möchte, kann beim Eisstockschießen sein Geschick unter Beweis stellen und gemeinsam mit Familie, Freunden oder Kolleginnen und Kollegen um Punkte wetteifern.

Trophäen und Trabi in der Mythos Galerie

Wer den DFB-Campus besucht, sollte sich auch einen Abstecher in die Mythos Galerie nicht entgehen lassen. Zwischen WM-Trophäen, den DFB-Pokalen, Wiedervereinigungs-Trabi, Trikots der Nationalmannschaften und zahlreichen historischen Exponaten wird die Geschichte des deutschen Fußballs lebendig und bietet faszinierende Einblicke in die größten Erfolge und prägenden Momente des DFB.

Der Weihnachtsmarkt auf dem DFB-Campus verbindet vorweihnachtliche Gemütlichkeit mit Fußballkultur und lädt dazu ein, gemeinsam die Adventszeit zu genießen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!