Mit 32 Punkten aus 14 Saisonspielen absolviert der FC Viktoria Köln seine bislang erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte in der 3. Liga. Am zurückliegenden Spieltag übertraf der aktuelle Spitzenreiter auch einen Bestwert der dritthöchsten deutschen Spielklasse deutlich. Noch nie zuvor hatte ein Team zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits 42 Treffer erzielt. DFB.de mit dem Überblick.

Im Auswärtsspiel beim TSV Havelse hätte dem FC Viktoria Köln bereits ein Treffer gereicht, um die Marke von 37 Toren des SC Paderborn 07 aus der Saison 2017/2018 einzustellen. Stattdessen konnte sich das Team von Trainer Marian Wilhelm gleich sechsmal in die Torschützenliste eintragen. Am Ende stand mit dem 6:1 (2:0) der bislang höchste Erfolg der Kölner seit der Zugehörigkeit zur 3. Liga zu Buche. Die Viktoria übertraf damit ihr 5:1 vom 37. Spieltag der Saison 2019/2020 gegen den FC Würzburger Kickers.

Maßgeblich am Erfolg beteiligt war David Otto (28., Foulelfmeter/57./61.), der gleich drei Tore beisteuern konnte. Mit nun zwölf Treffern führt der 27-Jährige vor Lucas Hermes (SSV Jahn Regensburg) und Yasin Zor (TSG Hoffenheim II, beide zwölf Tore) die Torschützenliste an. Die weiteren Treffer des Tabellenführers gegen Havelse gingen auf die Konten von Niklas Castelle (21.), Jason Amann (49.) und Pascal Fallmann (67.).

Auch Duisburg weit vorne

Neben dem FC Viktoria Köln sind noch zwei weitere Teams in dieser Saison besonders torgefährlich. Der MSV Duisburg kommt als punktgleicher Verfolger der Kölner nach dem 2:0 gegen den FC Hansa Rostock auf 35 Treffer. Damit stellten die "Zebras" den Wert des heutigen Bundesligisten SV 07 Elversberg aus der Spielzeit 2022/2023 ein. Noch erfolgreicher war nur der SC Paderborn 07 in der bereits erwähnten Saison 2017/2018.

Der dritte Klub, der sich am zurückliegenden Wochenende einen Platz in den "Top Ten" der treffsichersten Teams nach 14 Spieltagen sichern konnte, ist der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer behielten gegen den SV Wehen Wiesbaden 2:1 (1:0) die Oberhand und belegen mit nun 33 Treffern immerhin den achten Platz.

Paderborn hält Rekord

Sowohl für den 1. FC Saarbrücken als auch für den MSV Duisburg und den FC Viktoria Köln könnte - mit Blick in die Vergangenheit - die aktuelle Ausbeute ein gutes Omen für den weiteren Saisonverlauf sein. Denn vier der fünf Teams, die bislang mindestens auf die Trefferanzahl des FCS kamen, konnten sich rund ein halbes Jahr später über den Aufstieg in die 2. Bundesliga freuen.

Lediglich für den FC Energie Cottbus (34) reichte es in der Saison 2024/2025 mit Rang vier knapp nicht mit einem Aufstiegsplatz. Eintracht Braunschweig (2010/2011) und Dynamo Dresden (2015/2016), die ebenfalls jeweils 33 Tore auf dem Konto hatten, schafften dagegen am Saisonende jeweils als Meister den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse. Die SV 07 Elversberg beendete die Saison 2022/2023 nach zunächst 35 Toren bis zur 14. Runde ebenfalls mit dem Titelgewinn. Die Trefferausbeute ging noch bis auf 80 Tore hoch - es war der viertbeste Wert in der Geschichte der 3. Liga.

Zu den noch erfolgreicheren Teams zählt der jetzige Elversberger Bundesligakonkurrent SC Paderborn 07, der nach der Spielzeit 2017/2018 auf insgesamt 90 Treffer kam und damit nach insgesamt 18 Drittligaspielzeiten den Rekord hält. Sollte der FC Viktoria Köln seinen Schnitt von aktuell drei Toren pro Spiel halten, dann würde aber auch der Saisonhöchstwert deutlich übertroffen werden. Hochgerechnet wären es dann 114 Tore.

Kölner Derby steht an

Die nächste Chance, ihre Ausbeute weiter zu verbessern, hat die Viktoria aus dem rechtsrheinischen Köln-Höhenberg am Sonntag (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) im Heimspiel gegen den Stadtrivalen Fortuna Köln. Der Aufsteiger aus dem südlichen Stadtteil Zollstock stellt allerdings mit erst 17 Gegentreffern nach Aufstiegsanwärter Rot-Weiss Essen (13) die beste Abwehr der Liga und will nun auch den torgefährlichen Nachbarn möglichst stoppen.

Der punktgleiche Tabellenzweite MSV Duisburg ist zuvor am Samstag (ab 16.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) bei der SG Sonnenhof Großaspach gefordert. Schon ab 14 Uhr (live bei MagentaSport und DAZN sowie im SR und WDR Fernsehen) hat der 1. FC Saarbrücken Heimrecht gegen Alemannia Aachen. Gleichzeitig tritt auch Rot-Weiss Essen vor eigenem Publikum gegen die TSG Hoffenheim II an. Dem Tabellendritten von der Hafenstraße reichten dank seiner stabilen Defensive bislang vergleichsweise bescheidene 24 Tore für die starke Ausbeute von 30 Punkten.