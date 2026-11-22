Der FC Viktoria Köln steht nach dem 14. Spieltag der 3. Liga mit 32 Punkten weiterhin an der Spitze. Die Kölner gewannen am Freitag beim TSV Havelse deutlich mit 6:1 (2:0). Havelse ist mit zehn Punkten Tabellenletzter. Rot-Weiss Essen siegte beim SC Verl 3:0 (1:0) und hat als Dritter zwei Punkte Rückstand auf Viktoria. Verl rangiert auf Platz 18. Fortuna Düsseldorf setzte sich gegen die SG Sonnenhof Großaspach 3:1 (3:0) durch. Großaspach steht auf dem vorletzten Rang. Jahn Regensburg gewann gegen die Würzburger Kickers 2:1 (1:1) und belegt Platz 14, Würzburg ist 16. Die TSG Hoffenheim II feierte gegen Preußen Münster einen 4:0 (1:0)-Heimsieg. Fortuna Köln besiegte den SV Meppen 2:1 (1:1) und steht auf Rang 17. Meppen ist 13.

Alemannia Aachen gewann gegen den SV Waldhof Mannheim 3:0 (0:0) und ist Fünfter. Der VfB Stuttgart II besiegte am Sonntag den FC Ingolstadt 5:0 (1:0). Der 1. FC Saarbrücken setzte sich gegen den SV Wehen Wiesbaden 2:1 (1:0) durch und steht auf Platz vier, punktgleich mit Aachen. Zum Abschluss des Spieltags gewann der MSV Duisburg gegen Hansa Rostock 2:0 (0:0). Damit ist Duisburg punktgleich mit Viktoria Zweiter. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags gesammelt.