Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 16 bis 20 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Wie gewohnt mussten die Ansetzungen in den Bundesligen abgewartet werden, ehe der DFB die nötigen Abstimmungen mit den zuständigen Sicherheitsbehörden vornehmen konnte. Deren Vorgaben haben die Ansetzungen maßgeblich beeinflusst. Terminiert sind nun in der 3. Liga alle Partien bis einschließlich 24. Januar 2027.

Zum Auftakt des 16. Spieltags empfängt der MSV Duisburg am Freitag, 4. Dezember (ab 19 Uhr), den SV Waldhof Mannheim. Einen Tag später ist der FC Hansa Rostock am Samstag, 5. Dezember (ab 14 Uhr) bei Aufsteiger Fortuna Köln gefordert. Danach trifft am Samstag (ab 16.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf auf den SV Wehen Wiesbaden. Alemannia Aachen beschließt die Runde am Sonntag, 6. Dezember (ab 19.30 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den TSV Havelse.

Topspiel RWE gegen MSV am 12. Dezember

Am 17. Spieltag macht das Nachbarschaftsduell zwischen Tabellenführer FC Viktoria Köln und Fortuna Düsseldorf am Freitag, 11. Dezember (ab 19 Uhr), den Anfang. Der Samstag, 12, Dezember (ab 14 Uhr), steht dann im Zeichen des Spitzenspiels und Derbys zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. Am Samstag (ab 16.30 Uhr) empfängt der SC Preußen Münster dann den SV Meppen. Am Sonntag (ab 19.30 Uhr) steht das Heimspiel vom FC Hansa Rostock gegen den SC Verl an.

Unmittelbar vor der Winterpause läutet den 18. Spieltag wieder der FC Viktoria Köln ein - diesmal mit einem Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am Freitag, 18. Dezember (ab 19 Uhr). Der MSV Duisburg und Alemannia Aachen sowie der FC Hansa Rostock und Preußen Münster treffen am Samstag, 19. Dezember (ab 14 Uhr), aufeinander. Das Drittligajahr 2026 beschließen Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen mit dem Westschlager am Sonntag, 20. Dezember (ab 19.30 Uhr).

Mit dem Heimspiel von Alemannia Aachen gegen die TSG Hoffenheim II am 19. Spieltag wird der Drittligabetrieb am Freitag, 15. Januar (ab 19 Uhr), im neuen Jahr wieder aufgenommen. Unter anderem die Partien Preußen Münster gegen den FC Würzburger Kickers sowie 1. FC Saarbrücken gegen SC Verl werden beide am Samstag, 16. Januar (ab 14 Uhr), angepfiffen. Am Sonntag, 17. Januar (ab 16.30 Uhr), wird die Partie zwischen dem TSV Havelse und Fortuna Düsseldorf ausgespielt.

Die Rückrunde startet am 20. Spieltag mit dem Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitag, 22. Januar (ab 19 Uhr). Am Samstag, 23. Januar (ab 14 Uhr), steigen die Partien Fortuna Düsseldorf gegen SV Waldhof Mannheim und SSV Jahn Regensburg gegen FC Viktoria Köln. Am Sonntag, 24. Januar (ab 13.30 Uhr), kommt es dann zum Duell zwischen dem SC Preußen Münster und SV Wehen Wiesbaden.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden auf drei Tage:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.