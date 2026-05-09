DFB-Nachwuchsliga
Malik Mosrati schießt VfB Stuttgart ins Finale
Die U 17 des VfB Stuttgart steht zum 16. Mal im Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft. Das Team von Trainer Daniel Jungwirth bezwang in einem abwechslungsreichen Halbfinale den Nachwuchs des FC Augsburg 5:4 (4:4, 1:2) nach Verlängerung und gewann damit auch das dritte Pflichtspiel in dieser Saison gegen die bayerischen Schwaben. In der Hauptrunde der Liga A hatte der VfB 3:2 und 2:1 gewonnen.
Im Halbfinale erwischte aber zunächst der FC Augsburg den besseren Start. Nach einer Kopfballverlängerung von Florian Eckl lupfte Fabio Ebner (13.) den Ball über VfB-Torhüter Tom Walz hinweg zur Augsburger Führung ins Tor. Idriss Youmbissi Kenmoe (21.) vollendete einen Stuttgarter Konter zum Ausgleich. Dank Florian Eckl (28.) lag der FCA zur Pause aber erneut vorne. Im zweiten Durchgang zogen die Augsburger durch den zweiten Treffer von Fabio Ebner (63.) sogar zwischenzeitlich auf zwei Tore davon.
Innerhalb von wenigen Minuten stellten Idriss Youmbissi Kenmoe (75., Handelfmeter) und William Recupero (78.) den Stuttgarter Ausgleich her. Erneut Idriss Youmbissi Kenmoe (89.) drehte das Spiel sogar komplett. Das Halbfinale ging aber doch noch in die Verlängerung, weil Amar Selimovic (90.) für den FC Augsburg erfolgreich war. Dort gelang Malik Mosrati (95.) der entscheidende Treffer zum Weiterkommen des VfB Stuttgart. Die letzten Minuten mussten die Augsburger nach einer Gelb-Roten Karte für Noah Ebner wegen einer Unsportlichkeit (111.) in Unterzahl bestreiten.
Jungwirth: "Fühlt sich super an"
"Der Finaleinzug fühlt sich super gut an", sagte VfB-Trainer Daniel Jungwirth bei Sky. "Ich hätte mir bei unserer Spielweise mehr Geduld gewünscht. Wir haben teilweise zu schnell nach vorne gespielt. Dass wir die Qualität besitzen, nach einem 1:3-Rückstand noch einmal zurückzukommen, weiß ich. Aber dazu benötigt man auch ein wenig Matchglück."
Augsburgs U 17-Trainer Jakob Strehlow meinte: "Im Vorfeld haben manche vielleicht nicht gedacht, dass wir so ein enges Spiel daraus machen können. Wir hatten sogar bis in die zweite Halbzeit hinein Oberwasser. Der Handelfmeter hat uns ein wenig aus dem Konzept gebracht. Dass wir noch den Ausgleich erzielt haben, war richtig cool. Aber in der Verlängerung hatten wir dann keine Körner mehr."
Magdeburg oder Hoffenheim
Der Gegner des siebenmaligen Titelträgers VfB Stuttgart im Finale wird am Sonntag (ab 11 Uhr, live bei Sky) ermittelt. Dann stehen sich die Nachwuchsteams des 1. FC Magdeburg und der TSG Hoffenheim.
Das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist für Sonntag, 17 Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky), terminiert. Gesucht wird dann der Nachfolger von Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" schieden diesmal schon im Achtelfinale aus (2:4 bei Borussia Dortmund).
Kategorien: DFB-Nachwuchsliga
Autor: mspw
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