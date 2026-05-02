Magdeburg nach Verlängerung im Halbfinale

Die U 17 des 1. FC Magdeburg sorgt in der Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft weiter für Furore. Mit einem 3:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung gegen den FC Schalke 04 qualifizierte sich das Team von Trainer Matthias Mincu erstmals für das Halbfinale. Mit exakt dem gleichen Ergebnis hatte sich der FCM auch schon im Achtelfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 durchgesetzt.

Dabei gaben die Magdeburger eine 1:0-Führung, für die Luis Sebastian Forestier (27.) gesorgt hatte, noch vor der Pause aus der Hand. Aboubacar Koba Bangoura (32.) und Konrad Alfes (45.+2) wendeten für die Schalker das Blatt. Der zweite Treffer von Forestier (80.) brachte die Hausherren in die Verlängerung, wo schließlich ein Eigentor von S04-Verteidiger Laurin Zhushi (96.) für die Entscheidung sorgte. Die späte Gelb-Rote Karte für den Schalker Amir El Abdouni wegen einer Unsportlichkeit (120.+3) hatte auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr.

Im Halbfinale hat der 1. FC Magdeburg am nächsten Wochenende (8./9./10. Mai) gegen die TSG Hoffenheim erneut Heimrecht. Die Kraichgauer hatten bereits am Maifeiertag in ihrem Viertelfinale gegen Borussia Dortmund 2:1 (2:0) die Oberhand behalten und damit den Rekordsieger des Wettbewerbs (acht Titel) ausgeschaltet.

VfB Stuttgart landet Derbysieg

Erneut einen Kantersieg landeten die B-Junioren des VfB Stuttgart. Die Schwaben, die im Achtelfinale 9:0 gegen Hannover 96 gewonnen hatten, setzten sich in einem Derby gegen den Karlsruher SC 6:0 (3:0) durch. Schon bis zur Halbzeit hatten William Recupero (27.), Idriss Brayann Youmbissi Kenmoe (35.) und Malik Mosrati (44.) für einen komfortablen 3:0-Vorsprung gesorgt. In der zweiten Halbzeit schraubten erneut Mosrati (51.) sowie Arlind Thaqi (63.) und der eingewechselte Enrico Wiehle (89.) das Ergebnis in die Höhe.

Den VfB-Gegner im Halbfinale ermitteln am Sonntag (ab 11 Uhr) die Nachwuchsteams des 1. FC Köln und des FC Augsburg. Das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist für Sonntag, 17. Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky), terminiert. Gesucht wird dann der Nachfolger von Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" schieden diesmal schon im Achtelfinale aus (2:4 bei Borussia Dortmund).