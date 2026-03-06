Live bei YouTube: U 19 zum Turnierabschluss gegen Italien

Für die deutschen U 19-Frauen steht das zweite Spiel des Jahres auf dem Programm. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Schweden beim Nationen-Turnier im spanischen La Nucia trifft das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer heute (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) auf die Auswahl Italiens, die gegen Frankreich zuvor 1:1 gespielt hatte.

Die Startelf: Krumme - Szaraz, Zähringer (C), Müller - Sträßer, Köpp, Gmeineder, Wrede, Eggert - Schick, Börner.

Der aktuelle Lehrgang in Spanien dient der deutschen Auswahl als Vorbereitung für die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde, die vom 6. bis 17. April stattfinden wird.