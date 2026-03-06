U 19-Frauen
Live bei YouTube: U 19 zum Turnierabschluss gegen Italien
Für die deutschen U 19-Frauen steht das zweite Spiel des Jahres auf dem Programm. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Schweden beim Nationen-Turnier im spanischen La Nucia trifft das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer heute (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) auf die Auswahl Italiens, die gegen Frankreich zuvor 1:1 gespielt hatte.
Die Startelf: Krumme - Szaraz, Zähringer (C), Müller - Sträßer, Köpp, Gmeineder, Wrede, Eggert - Schick, Börner.
Der aktuelle Lehrgang in Spanien dient der deutschen Auswahl als Vorbereitung für die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde, die vom 6. bis 17. April stattfinden wird.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
Tickets für EM-Qualifikation in Essen und Velbert
In der 2. Qualifikationsrunde geht's für die U 19-Frauen von Melanie Behringer in Essen und Velbert gegen Irland, die Slowakei und Frankreich ums EM-Ticket. Karten für die Partien gibt's im DFB-Ticketportal.
Nationen-Turnier: U 19-Frauen gewinnen knapp gegen Italien
Die deutschen U 19-Frauen haben beim Nationen-Turnier im spanischen La Nucia den ersten Sieg eingefahren. Das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer setzte sich im letzten Spiel vor der EM-Qualifikation im April mit 1:0 (1:0) gegen Italien durch.
U 19-Frauen unterliegen Schweden knapp
Die deutschen U 19-Frauen haben ihr erstes Spiel im Kalenderjahr 2026 knapp verloren. Zum Auftakt des Nationen-Turniers in Spanien unterlag das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer mit 0:1 gegen Schweden.