Live bei YouTube: U 19-Frauen treffen in der EM-Quali auf Irland

Im ersten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde treffen die U 19-Frauen morgen (ab 15.30, Uhr live bei YouTube) im Essener Uhlenkurg-Stadion auf Irland. Das Team von Melanie Behringer trifft außerdem am 13. April (ab 17 Uhr) in der IMS-Arena in Velbert auf die Slowakei und am 16. April (ab 17 Uhr) erneut in Essen auf Frankreich. Nur der Gruppensieger spielt zwischen dem 27. Juni und 11. Juli 2026 bei der EURO in Bosnien und Herzegowina um den Titel. Behringer muss in den Spielen auf Tessa Zimmermann (Eintracht Frankfurt) verletzungsbedingt verzichten, Julie Terlinden (SGS Essen) wurde für sie nachnominiert.

"In der zweiten EM-Qualifikationsrunde treffen wir mit Irland, Slowakei und Frankreich auf drei Mannschaften, denen wir in der Vergangenheit noch nicht gegenüberstanden", so Behringer. "Wir werden jedes einzelne Spiel mit vollem Fokus angehen und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Unser Ziel ist es, uns für das Endturnier in Bosnien und Herzegowina zu qualifizieren. Wir freuen uns auf unsere Heimspiele in Essen und Velbert und auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans."

Karten für die Partien gibt es im DFB-Ticketportal. Da es sich bei der zweiten Qualifikationsrunde mit drei deutschen und drei nicht-deutschen Spielen in Summe um ein Vier-Nationen handelt, werden erstmals Tickets für alle sechs Partien im öffentlichen Verkauf angeboten.