U 17-Juniorinnen
Live bei YouTube: "Finale" ums EM-Ticket gegen Dänemark
Es kann nur eine Mannschaft geben: Im direkten Showdown um den Einzug in die EM-Endrunde treffen die deutschen U 17-Juniorinnen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) auf Dänemark. Beide Teams sind nach ihren ersten beiden Spielen in der zweiten EM-Qualifikationsrunde noch ohne Punktverlust.
"Das dritte Spiel ist in der EM-Qualifikation meistens das entscheidende - so auch diesmal", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Wir kennen die dänische Mannschaft noch gut von unserem letzten Duell (2:1-Heimsieg in Flensburg im September 2025; Anm. d. Red.). Unser Team hat die Mentalität, dass wir das Spiel gewinnen können und werden. Aber nichtsdestotrotz wird es ein hartes Stück Arbeit."
Da Deutschland aus dem 2:0 gegen Irland und dem 2:1 gegen Schweden die bessere Tordifferenz mitbringt als Dänemark - das 3:2 gegen Schweden und 1:0 gegen Irland gewann -, reicht dem DFB-Team im Stadion Hammarby IP in der schwedischen Hauptstadt Stockholm schon ein Unentschieden zum Gruppensieg. Nur der Erste löst das Ticket für die EM-Endrunde der besten acht Teams, die vom 3. bis 17. Mai 2026 in Nordirland ausgetragen wird.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: DFB
Loderer: "Wir sind unglaublich stolz"
Die deutschen U 17-Juniorinnen haben das EM-Ticket für Nordirland gelöst. Mit Siegen gegen Irland und Schweden sowie einem 1:1 gegen Dänemark gelang dem Team von Sabine Loderer die Quali für die Endrunde im Mai. Loderer spricht hier über das Turnier.
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Laura Dafinger: "Klar, mutig und mit voller Überzeugung"
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