Es kann nur eine Mannschaft geben: Im direkten Showdown um den Einzug in die EM-Endrunde treffen die deutschen U 17-Juniorinnen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) auf Dänemark. Beide Teams sind nach ihren ersten beiden Spielen in der zweiten EM-Qualifikationsrunde noch ohne Punktverlust.

"Das dritte Spiel ist in der EM-Qualifikation meistens das entscheidende - so auch diesmal", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Wir kennen die dänische Mannschaft noch gut von unserem letzten Duell (2:1-Heimsieg in Flensburg im September 2025; Anm. d. Red.). Unser Team hat die Mentalität, dass wir das Spiel gewinnen können und werden. Aber nichtsdestotrotz wird es ein hartes Stück Arbeit."

Da Deutschland aus dem 2:0 gegen Irland und dem 2:1 gegen Schweden die bessere Tordifferenz mitbringt als Dänemark - das 3:2 gegen Schweden und 1:0 gegen Irland gewann -, reicht dem DFB-Team im Stadion Hammarby IP in der schwedischen Hauptstadt Stockholm schon ein Unentschieden zum Gruppensieg. Nur der Erste löst das Ticket für die EM-Endrunde der besten acht Teams, die vom 3. bis 17. Mai 2026 in Nordirland ausgetragen wird.