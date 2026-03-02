U 17 dreht Spiel gegen Gastgeber Schweden

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben dank einer starken zweiten Halbzeit einen Pausenrückstand gegen Schweden umgebogen - und gehen mit der besseren Ausgangsposition ins "Finale" ums EM-Ticket gegen Dänemark. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer siegte in Stockholm mit 2:1 (0:1) gegen die Gastgeberinnen und führen die Tabelle des Miniturniers mit sechs Punkten nach zwei von drei Spielen an.

Dank der besseren Tordifferenz im Vergleich zu den punktgleichen Däninnen reicht der DFB-Auswahl in der abschließenden Partie der zweiten Quailifikationsrunde am Donnerstag (ab 18 Uhr, live bei YouTube) im Hammarby IP für das Erreichen der EM-Endrunde in Nordirland vom 3. bis 17. Mai bereits ein Unentschieden.

"Spiel über weite Strecken kontrolliert"

"Es war wieder sehr intensiv", sagte Loderer. "Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert, dann unglücklich in Unterzahl das 0:1 bekommen, als eine Spielerin draußen behandelt wurde. Danach waren wir aber komplett dominant und haben letztendlich verdient mit 2:1 gewonnen."

Im Kristinebergs IP ging Schweden dank Fanny Peterson (23.) mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Doch nach der Pause drückte das deutsche Team und wurde durch die eingewechselte Marie Kleemann (50.) sowie durch Clara Choisy (71.) mit Treffern belohnt. Beide hatten sich schon beim 2:0 zum Auftakt gegen Irland in die Torschützinnenliste eingetragen.