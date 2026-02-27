EM-Qualifikation: U 17 startet mit Sieg gegen Irland

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind erfolgreich in die zweite EM-Qualifikationsrunde gestartet. Die DFB-Auswahl setzte sich zum Auftakt des Miniturniers in Stockholm gegen Irland mit 2:0 (1:0) durch.

"Es war ein hartes Stück Arbeit", sagte DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Die Irinen sind sehr intensiv und robust zu Werke gegangen und haben brutal schnelle Spitzen. Das haben wir im Laufe der ersten Halbzeit gut angenommen und das Spiel dann beherrscht. Auch im zweiten Durchgang hat Irland reichlich Druck gemacht, bis unsere Mädels das Spiel wieder an sich gerissen haben. Der Sieg heute war ein guter erster Schritt."

Choisy und Kleemann treffen

Im Kristinebergs IP brachte Clara Choisy vom FC Bayern München (43.) in Führung, als sie eine flache Hereingabe ins Tor ablenkte. Marie Kleemann von Eintracht Frankfurt baute den deutschen Vorsprung mit einem sehenswerten Schlenzer aus etwa 15 Metern ins lange Eck aus (81.). Schon zuvor hatte Johanna Putzer gute Chancen zu erhöhen, war aber zweimal unglücklich am Aluminium gescheitert (59., 63.).

Für die deutsche Mannschaft geht es am Montag (ab 18 Uhr, live bei YouTube) mit dem Duell gegen Gastgeber Schweden weiter. Den Abschluss bildet am Donnerstag (ab 18 Uhr) im Hammarby IP das Duell mit Dänemark. Nur die Gruppensiegerinnen lösen am Ende das Ticket für die Endrunde in Nordirland (3. bis 17. Mai).