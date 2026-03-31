Live bei YouTube: Duell mit Österreich um EM-Teilnahme

Hochspannung in der EM-Qualifikation: Die deutsche U 19-Nationalmannschaft trifft heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) im dritten und letzten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Dreieich auf den direkten Konkurrenten aus Österreich. Um das Ticket für die EM-Endrunde (25. Mai bis 8. Juni 2026 in Wales) zu lösen, muss das Team von DFB-Trainer Christian Wörns gewinnen. Der punktgleiche Nachbar weist das etwas bessere Torverhältnis auf.

Die deutsche Startelf: Hellstern - Pinto Pedrosa, Erlein, Schmetgens, Nink - Engelns, Lum - Poller, Onyeka (K), Culbreath - Stange.

Die DFB-Auswahl hatte das Miniturnier im hessischen Dreieich mit einem 2:2 gegen Schweden begonnen und ließ am Samstagabend ein spätes 1:0 gegen Griechenland folgen.

"Österreich ist ein Gegner mit einer guten Struktur, der eher auf die Konteraktion lauert", sagt Wörns. "Sie haben gefährliche Leute vorne. Österreichs Ergebnis gegen Schweden war allerdings ein bisschen zu hoch. Aber sie haben das Spiel gewonnen. Und sind sicherlich sehr unangenehm zu bespielen."