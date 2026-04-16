U 19-Frauen
Live bei YouTube: U 19 gegen Frankreich ums EM-Ticket
Die deutschen U 19-Frauen gehen mit einer guten Ausgangslage ins entscheidende dritte Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde. Die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer trifft heute (ab 17 Uhr, live bei YouTube) im Essener Uhlenkrug-Stadion auf Frankreich. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen führt das DFB-Team die Gruppe mit zwei Punkten Vorsprung vor Frankreich an. Da sich einzig der Gruppensieger für die Endrunde vom 27. Juni bis zum 11. Juli in Bosnien und Herzegowina qualifiziert, würde bereits ein Unentschieden gegen Frankreich das Ticket zur EURO lösen.
Lotta Wrede vom Hamburger SV fällt für das heutige EM-Qualifikationsspiel verletzungsbedingt aus. Die Offensivspielerin musste im Spiel gegen Slowakei am vergangenen Montag ausgewechselt werden.
Das ist die deutsche Startelf: Krumme - Szaraz, Zähringer, Müller - Sträßer, Schneider, Gmeineder, Eggert - Portella, Köpp, Rückert (K).
"Frankreich ist ein anderes Kaliber"
"Mit Frankreich kommt ein anderes Kaliber auf uns zu als beim 3:0 gegen Irland und beim 4:2 gegen die Slowakei", sagt Behringer. "Die Französinnen sind sehr athletisch und technisch versiert. Wir müssen über die komplette Spielzeit konzentriert sein und unsere eigenen Chancen effizient nutzen. Wir freuen uns auf dieses Duell und bauen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans."
Im DFB-Ticketportal gibt es noch Karten für die heutige Partie. Bei einer erfolgreichen Qualifikation ginge es für die U 19-Frauen Ende Mai mit einer ersten EM-Vorbereitung am DFB-Campus weiter.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
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