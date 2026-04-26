Ligaprimus VfB Stuttgart jubelt im Spitzenspiel

Tabellenführer VfB Stuttgart ist in der 2. Frauen-Bundesliga dem erstmaligen Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Schwäbinnen behaupteten sich im Spitzenspiel des 23. Spieltages gegen den direkten Konkurrenten SV Meppen vor eigenem Publikum 2:0 (1:0). Durch den dritten Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Nico Schneck baute der VfB den Vorsprung auf den viertplatzierten Verfolger aus dem Emsland auf acht Punkte aus.

Bei der Heimpremiere des 38-jährigen Chefcoachs an der Stuttgarter Seitenlinie brachte Nicole Billa (13.), die in der Saison 2020/2021 Torschützenkönigin in der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie Deutschlands Fußballerin des Jahres war, die Gastgeberinnen auf Kurs. Der Treffer zum Endstand ging auf das Konto von Ex-Nationalspielerin Maximiliane Rall (55.).

Auch SC Sand erfolgreich

Weiterhin punktgleich mit dem Tabellenführer ist der SC Sand. Das Team von Trainer Alexander Fischinger setzte sich 2:0 (0:0) gegen die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft des FC Bayern München durch. Pija Reininger (57.) und Julia Matuschewski (79.) steuerten die Treffer zum dritten Sieg aus nun vier Begegnungen ohne Niederlage bei. Die Münchnerinnen verpassten es durch die dritte Niederlage in Serie, die Abstiegsplätze zu verlassen.

Dank des 3:0 (3:0) gegen den VfL Bochum kann sich der Tabellendritte 1. FSV Mainz 05 weiterhin Hoffnung auf einen Aufstiegsplatz machen. Das Team von Trainer Takashi Yamashita hat nach dem sechsten Sieg am Stück weiterhin fünf Punkte Rückstand auf das Spitzenduo. Die Treffer zum erneuten Erfolg erzielten Vital Kats (22.), Kara Bathmann (34.) und Chiara Bouziane (38.) bereits vor der Halbzeitpause.

Gladbach dreht Rückstand

In der unteren Tabellenregion landete Borussia Mönchengladbach mit dem 2:1 (1:1) beim FC Ingolstadt 04 einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib. Dabei waren zunächst die Ingolstädterinnen durch Annika Kömm (12.) in Führung gegangen. Paula Klensmann (40.) sorgte zunächst für den Ausgleich, ehe Imke Kessels (59.) das Spiel drehen konnte.

Mönchengladbachs Kapitänin Kristina Bartsch verpasste einen möglichen dritten Treffer für ihr Team, als sie einen Foulelfmeter an den Pfosten schoss (77.). Der erste Sieg nach zuvor zwei Niederlagen hatte aber bis zum Ende Bestand.

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat sich ein Polster von drei Punkten auf die Gefahrenzone der Liga verschafft. Der sechsmalige Deutsche Meister und langjährige Bundesligist gewann 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht und Absteiger VfR Schwarz-Weiß Warbeyen. Caroline Krawczyk (2.) brachte das Team von Trainer Steen Gravgaard bereits früh auf Kurs. Die beiden Einwechselspielerinnen Amani Mahmoud (68.) und Alina Gnädig (88.) legten im zweiten Durchgang nach.

Andernach fast gesichert

Durch den ersten Sieg nach zuvor nur zwei Zählern aus sechs Begegnungen hat die SG 99 Andernach den Klassenverbleib so gut wie sicher. Das Team von Trainerin Isabelle Hawel baute mit dem 2:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg den Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte aus. Nach der Führung durch Leonie Krump (24.) sorgte Vanessa Zilligen (90.+3, Foulelfmeter) für die späte Entscheidung.

Die Formkurve des FC Viktoria Berlin zeigt weiterhin nach oben. Durch das 1:0 (0:0) gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt verbesserten die Hauptstädterinnen ihre Ausbeute aus den zurückliegenden drei Partien auf sieben von neun möglichen Punkten. Dabei blieb das Team von Viktoria-Trainer Miren Catovic jeweils ohne Gegentreffer. Der einzige Treffer der Begegnung vor 2100 Zuschauer*innen ging auf das Konto von Melissa Ugochukwu (73.).