Laura Dick: "Einen sauberen Abschluss der Länderspielrunde finden"

Am Donnerstag (ab 17.30 Uhr, live auf DF1, DAZN und bei YouTube) beendet die U 23-Frauen-Nationalmannschaft die Länderspielrunde 2025/2026. Im Estadio Nueva Condomina in Murcia trifft das Team von Cheftrainer Michael Urbansky auf Italien. Im DFB.de-Interview spricht Torhüterin Laura Dick über Verantwortung, mentale Stärke und ihre Entwicklung im DFB-Trikot.

DFB.de: Laura, zum Abschluss wartet mit Italien noch einmal ein namhafter Gegner, zudem geht es um Platz fünf. Welche Bedeutung hat dieses Spiel für dich persönlich und für euch als Team?

Laura Dick: Italien ist für mich ein besonderer Gegner. Mein erstes U 23‑Länderspiel durfte ich letztes Jahr ausgerechnet gegen Italien bestreiten. Grundsätzlich ist jedes Länderspiel etwas Besonderes, und ich freue mich immer sehr, für Deutschland auf dem Platz zu stehen. Für uns als Mannschaft geht es darum, nach dem verpassten Halbfinale einen sauberen Abschluss dieser Länderspielrunde zu finden und Platz fünf mitzunehmen. Wir wollen noch einmal alles investieren und das Bestmögliche herausholen.

DFB.de: Der Sieg gegen Belgien war dafür ein wichtiger Schritt. Wie hast du die Stimmung im Team nach dem Spiel erlebt?

Dick: Wir waren natürlich erleichtert und froh über den Sieg. Gleichzeitig haben wir einen sehr hohen Anspruch an uns selbst. Belgien war ein unangenehmer Gegner, der genau wusste, was ihm ein 0:0 und ein mögliches Elfmeterschießen bringen würde. Umso wichtiger war es, dass wir am Ende souverän geblieben sind und das Spiel für uns entschieden haben.

DFB.de: Worauf wird es aus Torhüterinnensicht gegen Italien besonders ankommen?

Dick: Ich gehe davon aus, dass wir wieder die spielbestimmende Mannschaft sein werden. Gerade dann ist es extrem wichtig, jederzeit konzentriert zu bleiben, weil Konter oder lange Bälle schnell gefährlich werden können. Ich muss wach sein, die Abwehr gut dirigieren und in den Momenten, in denen ich gebraucht werde, präsent da sein. Entscheidend wird es sein, den Fokus hochzuhalten.

DFB.de: Und welches Ziel habt ihr euch für den Abschluss gesetzt?

Dick: Ganz klar: Wir wollen das Spiel gewinnen.

DFB.de: Die Mannschaft kommt bei solchen Maßnahmen nur punktuell zusammen. Wie erlebst du in diesem Rahmen die Zusammenarbeit, gerade mit der Abwehr?

Dick: Es ist weniger schwierig, vielmehr eine Umstellung, die dazugehört. Die Spielstile unterscheiden sich, aber genau das macht den Reiz aus. Man bekommt regelmäßig neuen Input - von Mitspielerinnen, vom Trainer*innenteam, vom gesamten Umfeld. Diese Anpassungsfähigkeit gehört für mich dazu, die habe ich mir in den vergangenen Jahren angeeignet.

DFB.de: Du hast zuletzt vermehrt Verantwortung übernommen, etwa auch als Kapitänin im Freundschaftsspiel gegen Belgien im März. Wie siehst du deine Rolle innerhalb des Teams?

Dick: Ich sehe mich inzwischen in einer Führungsrolle. Das Kapitänsamt gegen Belgien war für mich etwas Besonderes und ein großes Zeichen von Vertrauen. Ich fühle mich wohl damit, Verantwortung zu übernehmen, Dinge anzusprechen und auf dem Platz auch lauter zu sein.

DFB.de: Du bist bei der TSG Hoffenheim Stammtorhüterin. Spürst du Unterschiede im Spielstil zwischen Verein und Nationalteam?

Dick: Ja, vor allem im Spielaufbau. In Hoffenheim warten wir häufig ab, und ich habe den Ball länger am Fuß. Bei der U 23 versuchen wir, schneller anzuspielen und den Gegner in Bewegung zu bringen. Es ist sehr wertvoll, früh verschiedene Systeme kennenzulernen und sich eine große "Werkzeugkiste" anzulegen.

DFB.de: Wenn du auf die vergangenen Jahre zurückblickst: Wie bewertest du deine eigene Entwicklung, sowohl im Verein als auch in den U-Teams?

Dick: Ich bin sehr selbstkritisch und sehe immer noch Potenzial nach oben. Aber rückblickend waren die letzten zwei Jahre sehr positiv. Ich habe als Nummer eins Verantwortung übernommen und gezeigt, was ich kann - und genau darauf möchte ich weiter aufbauen.

DFB.de: Welche Elemente dürfen in deinem Spiel dabei nie fehlen?

Dick: Viel Kommunikation, besonders mit der Abwehrkette und den Innenverteidigerinnen. Dazu kommen Ausstrahlung und Körpersprache. Gerade nach schwierigen Situationen ist es wichtig, positiv zu bleiben, weil das einen großen Einfluss auf die Mannschaft hat.

DFB.de: Schwierige Situationen gehören dazu. Wie gehst du konkret mit Gegentoren oder eigenen Fehlern um?

Dick: Das ist unterschiedlich. Manchmal gelingt es mir sehr schnell abzuhaken, manchmal braucht es einen Moment. Wichtig ist, Strategien zu haben, um den Fokus sofort wieder auf die nächste Aktion zu richten. Dabei helfen mir Gespräche mit dem Torwarttrainer und der Sportpsychologin.

DFB.de: Welche Rolle spielt für dich mentale Stärke?

Dick: Mentale Stärke heißt für mich, sich Unterstützung zu holen und an sich zu arbeiten - genauso wie im technischen oder athletischen Bereich. Fehler gehören dazu, entscheidend ist, wie man darauf reagiert.

DFB.de: Wenn du genau dort anknüpfst, also an diesem ständigen Arbeiten an dir selbst: In welchen Bereichen möchtest du dich in Zukunft noch gezielt weiterentwickeln?

Dick: Führung und Persönlichkeit sind Themen, bei denen man nie auslernt. Außerdem möchte ich in Details noch besser werden - bei Entscheidungen im Spielaufbau, im Stellungsspiel und bei kleinen taktischen Feinheiten. Am Ende machen genau diese Details den Unterschied.

DFB.de: Du sprichst von Leadership und Persönlichkeit, an denen du arbeiten möchtest. Wie wichtig ist in diesem Entwicklungsprozess die U 23 für dich?

Dick: Sehr wichtig. Gerade weil ich mit Hoffenheim in dieser Saison nicht international spiele, sind diese Maßnahmen eine große Chance, auf internationalem Niveau Erfahrungen zu sammeln und mich zu zeigen. Die Einführung der U 23 ist extrem wertvoll, weil viele Spielerinnen hier nach der U 19 weitere internationale Spielpraxis bekommen.

DFB.de: Und welche Bedeutung hat die U 23 für deinen weiteren Weg im DFB-Trikot?

Dick: Die Nähe zur A‑Nationalmannschaft ist deutlich spürbar, und die Spielideen ähneln sich. Für viele Spielerinnen ist die U 23 ein wichtiger Zwischenschritt. Gerade auf der Torhüterinnenposition ist Geduld gefragt, aber diese Abstellungsperioden helfen enorm, die Lücke weiter zu schließen.

DFB.de: Mit welchem Gefühl möchtest du am Freitag auf diese Maßnahme zurückblicken?

Dick: Dass es eine gute und erfolgreiche Maßnahme war, sportlich wie menschlich. Man weiß nie, wie lange man dieses Privileg hat, Teil der U 23 zu sein, deshalb ist es wichtig, diese Zeit wertzuschätzen.

DFB.de: Zum Abschluss: Dein Wunsch für das Spiel gegen Italien?

Dick: Ein Sieg steht über allem. Zu Null zu spielen, wäre natürlich das i‑Tüpfelchen, aber entscheidend ist, dass wir das Spiel gewinnen.