So startet die U 23 gegen Dänemark

Zum Saisonausklang spielen die deutschen U 23-Frauen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) in Leipzig gegen Dänemark. Cheftrainer Michael Urbansky tauscht seine Startelf im Vergleich zum letzten Länderspiel auf sechs Positionen.

Die Startaufstellung: Grohs - Acikgöz, Diehm (C), Veit, Zdebel, Mattner, Weidauer, Merino Gonzalez, Nachtigall, Steiner, Landenberger.