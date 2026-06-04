U 23-Frauen
So startet die U 23 gegen Dänemark
Zum Saisonausklang spielen die deutschen U 23-Frauen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) in Leipzig gegen Dänemark. Cheftrainer Michael Urbansky tauscht seine Startelf im Vergleich zum letzten Länderspiel auf sechs Positionen.
Die Startaufstellung: Grohs - Acikgöz, Diehm (C), Veit, Zdebel, Mattner, Weidauer, Merino Gonzalez, Nachtigall, Steiner, Landenberger.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
U 23-Frauen gewinnen ersten Test gegen Dänemark
Die deutschen U 23-Frauen haben das erste von zwei Länderspielen gegen Dänemark für sich entschieden. Im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark gewann das Team von Cheftrainer Michael Urbansky mit 2:0 (2:0).
Live bei YouTube: U 23-Frauen vor ersten Duell mit Dänemark
Nach dem fünften Platz in der internationalen Länderspielrunde stehen für die deutschen U 23-Frauen zum Saisonausklang zwei Länderspiele gegen Dänemark auf dem Plan. Den Auftakt macht heute (ab 18 Uhr) das Duell in Leipzig.
Ohne Boboy, Bender und Baum gegen Dänemark
Delice Boboy und Loreen Bender sind von der U 23-Frauen-Nationalmannschaft vorzeitig abgereist. Zuvor musste Lisa Baum ihre Teilnahme am Lehrgang krankheitsbedingt absagen. Cheftrainer Michael Urbansky verzichtet auf eine Nachnominierung.