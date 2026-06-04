U 23-Frauen

So startet die U 23 gegen Dänemark

04.06.2026
Sechs Wechsel in der Startelf: So startet die U 23 gegen Dänemark Foto: Vera Loitzsch/DFB

Zum Saisonausklang spielen die deutschen U 23-Frauen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTubeDF1DAZN und DFB.TV) in Leipzig gegen Dänemark. Cheftrainer Michael Urbansky tauscht seine Startelf im Vergleich zum letzten Länderspiel auf sechs Positionen. 

Die Startaufstellung: Grohs - Acikgöz, Diehm (C), Veit, Zdebel, Mattner, Weidauer, Merino Gonzalez, Nachtigall, Steiner, Landenberger.

Kategorien: U 23-Frauen

Autor: dfb

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