Laila Portella: "Wir wollen gegen die Slowakei direkt nachlegen"

Ein gelungener Auftakt, ein besonderer Moment vor heimischem Publikum und ein klarer Blick nach vorn: Laila Portella gehörte beim 3:0 gegen Irland zum Auftakt der zweiten EM-Qualifikationsrunde zu den prägenden Figuren der deutschen U 19-Frauen-Nationalmannschaft. Mit viel Energie, mutigem Pressing und einem entscheidenden Ballgewinn vor dem 1:0 setzte sie früh Akzente. Im DFB.de-Interview spricht die Offensivspielerin über die Bedeutung des Starts, die besondere Atmosphäre in Deutschland - und warum eine mögliche EM in Bosnien und Herzegowina für sie persönlich mehr ist als nur ein Turnier.

DFB.de: Wie hast du das Spiel gegen Irland persönlich erlebt - sowohl emotional als auch spielerisch?

Laila Portella: Es war ein sehr besonderes Spiel für mich. Emotional war sofort viel Energie da, weil wir wussten, wie wichtig der Auftakt ist. Vor heimischem Publikum zu spielen gibt noch einmal zusätzliche Motivation. Auch spielerisch war es ein guter Start, weil wir mutig aufgetreten sind und direkt gezeigt haben, dass wir das Spiel gewinnen wollen.

DFB.de: Was ging dir durch den Kopf, als du in der Anfangsphase direkt ein paar gefährliche Aktionen hattest?

Portella: In solchen Momenten denke ich eigentlich gar nicht viel nach. Ich versuche einfach wach zu sein und sofort da zu sein. Uns war wichtig, direkt Präsenz zu zeigen und dem Gegner zu signalisieren, dass wir bereit sind.

DFB.de: Wie fühlt es sich an, in einem so wichtigen Qualifikationsturnier vor heimischem Publikum zu spielen?

Portella: Das ist etwas ganz Besonderes. Wenn man die Unterstützung von außen spürt, gibt das extrem viel Energie. Gerade in engen Phasen kann das ein richtiger Push sein. Man merkt einfach, dass die Leute hinter uns stehen.

DFB.de: Ihr seid sehr druckvoll gestartet. Was war der Matchplan von Trainerin Melanie Behringer für dieses Spiel?

Portella: Wir wollten von Anfang an mutig sein, hoch anlaufen und Irland wenig Zeit am Ball lassen. Dazu intensiv spielen, viele zweite Bälle gewinnen und unser Tempo auf den Platz bringen. Demnach würde ich sagen: Der Matchplan ist definitiv aufgegangen.

DFB.de: Beim 1:0 hast du den Rückpass der Irinnen antizipiert und das Tor vorbereitet. Was hast du in dieser Szene gesehen oder gespürt?

Portella: Das ist eine meiner Stärken. Ich wusste, dass die Gegenspielerin den Ball nicht anders lösen kann. Dann habe ich gesehen, dass der Rückpass riskant gespielt wird - in solchen Momenten muss man da sein. Umso schöner, dass wir daraus direkt das erste Tor machen konnten.

DFB.de: Was hat aus deiner Sicht besonders gut funktioniert - und wo seht ihr noch Luft nach oben?

Portella: Unsere Intensität, unser Pressing und, dass wir als Team geschlossen aufgetreten sind. Wir wollten den Ball, wir wollten das Spiel machen. Potential nach oben gibt es immer - etwa bei der Chancenverwertung oder in manchen Ballbesitzphasen etwas mehr Ruhe.

DFB.de: Wie würdest du die Stimmung im Team nach dem gelungenen Auftakt beschreiben?

Portella: Sehr positiv, aber gleichzeitig fokussiert. Wir freuen uns über den Start, wissen aber, dass es erst der Anfang war. Wir pushen uns gegenseitig und wollen gegen die Slowakei direkt nachlegen.

DFB.de: Als Nächstes wartet die Slowakei, danach Frankreich - zwei sehr unterschiedliche Gegner. Wie schätzt du beide Teams ein?

Portella: Beide Spiele werden komplett unterschiedlich. Die Slowakei wird sehr kämpferisch auftreten - da müssen wir geduldig und konzentriert bleiben. Frankreich hat enorme Qualität und viel Tempo. Aber wir schauen zuerst auf das nächste Spiel.

DFB.de: Worauf wird es gegen die Slowakei besonders ankommen, um den Flow aus dem Irland-Spiel mitzunehmen?

Portella: Wir müssen geduldig bleiben, unser Pressing mit derselben Intensität wie gegen Irland durchziehen und gleichzeitig konzentriert spielen, weil die Slowakei sehr kämpferisch auftreten wird. Wenn wir unser Tempo und unsere Klarheit im Ballbesitz auf den Platz bringen, können wir den Flow aus dem ersten Spiel mitnehmen.

DFB.de: Wie sehr schaut ihr auf die Tabelle - oder blendet ihr das komplett aus?

Portella: Natürlich bekommt man das mit, aber unser Fokus liegt auf unserer Leistung. Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, ergibt sich die Tabelle von selbst.

DFB.de: Welche persönlichen Ziele hast du für diese Qualifikationsrunde?

Portella: Ich möchte der Mannschaft helfen - mit Torvorlagen, mit Arbeit auf dem Platz, mit Energie. Ich will mich in jedem Spiel weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen.

DFB.de: Was bedeutet dir die Chance, mit dieser Mannschaft zur EM nach Bosnien und Herzegowina zu fahren?

Portella: Sehr viel. Meine Mutter kommt aus Bosnien, ein Teil meiner Familie lebt dort. Für mich wäre es etwas ganz Besonderes, dort zu spielen - auch emotional, weil meine Familie dann vor Ort wäre. Das hätte sowohl fußballerisch als auch emotional einen großen Wert für mich.

DFB.de: Was möchtest du Fans und jungen Spielerinnen mitgeben, die euch gerade aufmerksam verfolgen - vor allem dem heimischen Publikum?

Portella: Danke für die Unterstützung - man hat gesehen, wie sehr uns das pusht. Das kommt bei uns an und bedeutet uns sehr viel. Den jungen Spielerinnen möchte ich sagen: Glaubt an euch, arbeitet hart und habt Spaß am Fußball. Der Frauenfußball wächst gerade enorm, und es ist schön, das mitzuerleben und ein Teil davon zu sein.