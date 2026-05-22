Kompany: "Wir wollen den Pokal wieder nach München holen"

Es ist das 83. DFB-Pokalendspiel und das Duell zwischen dem Deutschen Meister und Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart. Vor dem großen Finale am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) im Berliner Olympiastadion sprachen die beiden Trainer Vincent Kompany (FC Bayern) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) sowie VfB-Kapitän Atakan Karazor und Bayerns Vizekapitän Joshua Kimmich über das Spiel.

Vincent Kompany über...

...die Bedeutung des Pokalfinales: Es bleibt ein historischer Moment, wenn man den Pokal in die Luft recken kann. Das ist letztes Jahr Stuttgart gelungen und dieses Erfolgserlebnis wollen wir dieses Jahr auch haben. Die Mannschaft spricht davon schon seit dem ersten Tag. Die Wertschätzung für den DFB-Pokal gibt es beim FC Bayern und wir wollen ihn wieder nach München holen.

...die Saisonduelle gegen Stuttgart: Wenn man fünfmal gegen Stuttgart spielt, kennt man den Gegner sehr gut. Wenn du alles aufzählst, was du alles vom Gegner angeschaut hast, ist das eine Menge. Jedes Spiel hat einen entscheidenden Moment gehabt und wenn man den wiederholt, kann man erfolgreich sein, aber man kann auch sehen, wie der Gegner uns wehtun kann. Es ist immer wichtig, eine Balance zu finden zwischen Lernen und deinen Weg zu gehen.

Sebastian Hoeneß über...

...das Entscheidende im Endspiel: Eine außergewöhnliche Leistung bringen: Das ist das, was wir uns vornehmen und das, was du gegen die Bayern immer brauchst. Wir haben letztes Jahr Blut geleckt und jetzt sind wir hier und es ist das schönste Spiel, dass du haben kannst gegen die beste Mannschaft Deutschlands und eine der besten Europas.

...das Saisonfinale: Wir haben es hinbekommen, eine für uns gute Konstellation zu haben. Wir haben die Champions League erreicht sind seit ein paar Pokalspielen ungeschlagen. Wir spielen das zweite Finale in Folge und haben zwischendurch Drucksituationen gehabt, in denen wir großen Charakter gezeigt haben. Wir sind selbstbewusst, weil wir diese Spiele lieben.

Joshua Kimmich über...

...die Münchner Pokalsaison: Man sieht, dass der Weg ins Finale nicht so einfach war, aber das ist jetzt nicht mehr relevant. Es wird morgen auf dem Platz entschieden.

...den Druck: Von außen betrachtet, zählen immer nur die Titel. Aber wenn man selbst drin steckt und die letzten Jahre sieht, erkennt man, dass wir auf einem hohen Level gespielt haben. Wir wollen natürlich gewinnen, aber wir machen die Saison nicht an einem Spiel fest. Ich habe schon das Gefühl, dass wir eine Mannschaft haben, in der jeder jeden Tag Bock auf Training und die Spiele hat. Ob wir gewinnen oder verlieren, können wir bis zu einem gewissen Grad selbst beeinflussen.

Atakan Karazor über...

...den Finalgegner: Wir wissen, was auf uns zukommt und müssen immer eine Schippe drauf legen. Was die Motivation betrifft, muss man da nichts mehr machen. Wir sind sehr motiviert.

...sein Finalomen: Ich finde da etwas sehr speziell: Letztes Jahr habe ich im ersten Pokalspiel einen Elfmeter verwandelt und wir haben am Ende den Pokal gewonnen. Dieses Jahr habe ich auch im ersten Spiel ein Elfmetertor gemacht...(lächelt)