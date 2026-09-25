Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem Remis in die UEFA Nations League gestartet. In Amsterdam trennte sich die DFB-Auswahl mit 1:1 (1:0) von der Auswahl der Niederlande. Im Interview spricht Klopp über sein Debüt, die Leistung und das Potenzial seiner Mannschaft.

Frage: Wie hat Ihnen das erste Spiel als Bundestrainer gefallen? Womit waren Sie zufrieden?

Jürgen Klopp: Die Intensität, die Bereitschaft und die Leidenschaft waren gut. Die FußballdDetails waren auch gut. Als die Niederlande dominanter wurden, haben wir zu wenig Fußball gespielt. Dadurch sind wir unter Druck gekommen. Wir hätten gerne gewonnen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Ausgleich unverdient war. Wir waren noch nicht in Richtung Perfektion unterwegs. Es gibt noch viel Spielraum für Verbesserung.

Frage: Wo gibt es noch Steigerungspotenzial?

Klopp: Wir haben viele Konterchancen gehabt, in der ersten Halbzeit müssen wir das 2:0 machen. Wenn die Abläufe noch nicht komplett drin sind, musst du kämpfen. Das haben wir gemacht. Aber wir können besser Fußball spielen, ganz bestimmt. Die Abläufe können noch nicht natürlich sein. Wir brauchen Zeit dafür, dass sich die vielen Abläufe, gerade gegen den Ball, selbstverständlicher anfühlen. Es besteht noch eine fehlende taktische Sicherheit. Es waren aber viele gute Eindrücke, mit denen ich arbeiten kann.

Frage: Jamal Musiala und Kai Havertz sind verletzt. Wie ist der Stand?

Klopp: Bei beiden ist es muskulär. Es sind beide im MRT. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und die Jungs relativ zügig wieder einsatzfähig sind. Für das Spiel am Sonntag sind sie wahrscheinlich raus.

Frage: Denken Sie darüber nach, Jonathan Burkardt oder Nick Woltemade für das Spiel gegen Griechenland dazuzuholen?

Klopp: Wir warten erst einmal ab. Aber dass wir neu nachdenken, ist klar. Wir können es und sollten es auch machen.

Frage: Die Niederländer haben sich über das deutsche Tor aufgeregt, weil Brian Brobbey verletzt am Boden lag. Wie bewerten Sie die Szene?

Klopp: Die Regel besagt, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, nicht die Spieler. Ich würde meiner Mannschaft auch sagen, du musst weiterspielen. Wir haben das ganz toll genutzt, mit einer guten Aktion. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Und ich hätte eins, wenn es ein illegales Tor gewesen wäre.

Frage: Wie bewerten Sie die Leistung von Torhüter Marc-André ter Stegen?

Klopp: Es ist legitim, dass ein Torwart ein wichtiger Teil des Spiels ist. Wir hätten weniger Chancen zugelassen, wenn man in den Ballbesitzphasen klarer gewesen wäre. Marc hat ein super Spiel gemacht - eine sehr, sehr gute Leistung.

Frage: Wie schauen Sie jetzt auf die nächsten Spiele?

Klopp: Wir sind in einem Ergebnissport und wollen nicht die nächsten 500 Spiele Unentschieden spielen.