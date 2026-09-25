Männer-Nationalmannschaft

Video: Intensives 1:1 gegen Niederlande zum Nations-League-Auftakt

25.09.2026
Die deutsche Führung: Felix Nmecha trifft in Amsterdam gegen die Niederlande Foto: IMAGO

Beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp haben sich die deutsche Nationalmannschaft und die Auswahl der Niederlande nichts geschenkt: Das rassige Duell zum Auftakt der UEFA Nations League endete 1:1. Auf die deutsche Führung durch Felix Nmecha konnte Oranje erst spät - jedoch sehenswert - antworten. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in der Amsterdamer Johan Cruyff Arena im YouTube-Video.

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Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League

Autor: dfb

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