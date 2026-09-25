Männer-Nationalmannschaft
Video: Intensives 1:1 gegen Niederlande zum Nations-League-Auftakt
Beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp haben sich die deutsche Nationalmannschaft und die Auswahl der Niederlande nichts geschenkt: Das rassige Duell zum Auftakt der UEFA Nations League endete 1:1. Auf die deutsche Führung durch Felix Nmecha konnte Oranje erst spät - jedoch sehenswert - antworten. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in der Amsterdamer Johan Cruyff Arena im YouTube-Video.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
Ticker: Havertz und Musiala reisen ab - Burkardt und Wirtz kommen früher
Die deutsche Nationalmannschaft startet mit den ersten vier Spielen der Nations League-Saison 2026/2027 in die Amtszeit des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Weiter geht's am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland. Der DFB.de-Team-Ticker.
Klopp: "Wir waren noch nicht in Richtung Perfektion unterwegs"
Die DFB-Auswahl ist bei der Premiere von Jürgen Klopp in Amsterdam mit einem 1:1 gegen die Niederlande in die Nations League gestartet. Der Bundestrainer über sein Debüt, die Leistung und das Potenzial seiner Mannschaft.
Heute noch um Tickets fürs Serbien-Spiel bewerben
Am 13. November (ab 20.45 Uhr) trifft die Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Nations League in Belgrad auf Serbien. Wer die DFB-Auswahl im Stadion Rajko Mitić unterstützen möchte, kann sich heute noch im DFB-Ticketportal um Karten bewerben.