2:0 gegen Serbien in der UEFA Nations League - im dritten Spiel unter seiner Regie durfte Jürgen Klopp den ersten Erfolg mit der deutschen Nationalmannschaft feiern. Im Interview ordnet der Bundestrainer den Heimsieg in München ein.

Frage: Herr Klopp, wie groß war der Spaß bei Ihrem ersten Sieg?

Jürgen Klopp: Sehr groß. Von der ersten Minute bis zum Schluss. Wir haben das Spiel von der ersten Sekunde an angenommen, den Gegner bearbeitet. Wir hätten noch mehr Tore schießen können. Es war ein perfekter Abend.

Frage: Was waren die Gründe für den überzeugenden Sieg?

Klopp: Gegen den Ball war es herausragend, und mit Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt. Wir können jedes Risiko der Welt nehmen, wenn unser Gegenpressing durch die Decke geht. Und es ist durch die Decke gegangen. Das war außergewöhnlich gut. Diese Leistung muss nun die Baseline sein. Das kommt in mein Archiv, damit zeigen wir den Jungs, wie es gehen kann.

Frage: Wie beurteilen Sie die Leistung von Florian Wirtz?

Klopp: Er sprühte vor Spielfreude und hat bretthart gearbeitet. Das war außergewöhnlich, er hat ein tolles Spiel gemacht. Unser Spiel passt zu Flo Wirtz. Ich weiß gar nicht, was Flo alles richtig machen muss, damit alle happy sind. In Liverpool sollten heute alle happy sein.

Frage: Warum passte Wirtz so gut zu Pavlovic und Bischof?

Klopp: Flo Wirtz braucht nicht bestimmte Spieler, mit denen er zusammenspielen muss. Wir können in unterschiedlichsten Konstellationen eine bestimmte Art Fußball spielen. Unser Fußball muss konstant bleiben. Die Aufstellung kann es nicht, da sich auch immer mal wieder Spieler verletzen.

Frage: Warum war der Auftritt gegen Serbien besser als der gegen Griechenland?

Klopp: Wir hatten vor dem Spiel gegen Griechenland keine Zeit, Abläufe zu festigen. Da hatten wir auch gute Phasen, aber nicht lange genug. Dieser Kader hatte jetzt viel mehr Einheiten. Heute waren die Abläufe da. Wir haben in den Räumen gespielt, in denen wir spielen müssen. Heute waren die Jungs auf Krawall eingestellt.

Frage: Wie werden Sie den Sieg feiern?

Klopp: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja noch nie ein Spiel als Bundestrainer gewonnen. Als Vereinstrainer wüsste ich es. Haben wir eigentlich Bier im Bus? Gefeiert wird aber nicht. Wir sind alle müde und müssen regenerieren.

Frage: Mika Baur ist der 1000. Nationalspieler, es gab viele Debütanten in den ersten Spielen. Wie sehen Sie die Leistungen?

Klopp: Baur ist ein wundervoller Spieler. Wahnsinnig schlau, technisch unfassbar gut. Wir brauchen wahnsinnig viele Spieler für die gemeinsame Zukunft.

Frage: Wir haben Sie die Stimmung im Stadion erlebt?

Klopp: Die Fahnen, La Ola, es war wundervoll. Da ist mir das Herz aufgegangen, das brauchen wir. Es war schön, dass wir jetzt ein Highlight gesetzt haben.

Frage: Ist die Mannschaft nun für die Revanche gegen Griechenland am Sonntag bereit?

Klopp: Nach dem Sieg trauen wir uns eher zu, auch das nächste Spiel zu gewinnen.