Klink: "In einem DFB-Pokalfinale kann alles passieren"

Das DFB-Pokalfinale der Frauen wirft seine Schatten voraus: Am Donnerstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und bei Sky) treffen Rekordsieger VfL Wolfsburg und Titelverteidiger FC Bayern München in Köln aufeinander. Für Bayern-Torhüterin Anna Klink wird es eine Premiere sein, die 31-Jährige ist erstmals im RheinEnergieStadion dabei. Im DFB.de-Interview spricht Klink über ihre Vorfreude auf den Tag, der auch deshalb für sie besonders ist, weil sie in der Nähe von Köln groß geworden ist.

DFB.de: Anna Klink, wir stehen hier auf der Tribüne des RheinEnergieStadions. Sie sind in der Nähe groß geworden. Bald findet dort unten auf dem Rasen das DFB-Pokalfinale der Frauen statt. Kribbelt es schon etwas?

Anna Klink: Ja, total. Wer das DFB-Pokalfinale hier schon einmal erlebt hat, der weiß, dass das ein ganz besonderes Spiel ist. Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder im Endspiel stehen und unseren Titel verteidigen können. Nachdem wir die SGS Essen im Halbfinale besiegt hatten, war die Stimmung richtig ausgelassen: Es ist immer etwas Besonderes, ein Finale zu erreichen. Jetzt ist es bald so weit. Das ist einfach nur großartig.

DFB.de: Die Bayern sind Titelverteidigerinnen und nun erneut Deutsche Meisterinnen geworden. Gehen Sie damit automatisch als Favoritinnen in die Begegnung?

Klink: Es ist ein DFB-Pokalfinale - da kann alles passieren. Und wir wissen, wie gefährlich die Wolfsburgerinnen sind, zudem sind sie die Pokalexpertinnen schlechthin. Sie haben nicht ohne Grund so oft in Folge den DFB-Pokal gewonnen und sind damit Rekordsiegerinnen. Wir sind also gewarnt. Aber wir wissen auch, was wir können.

DFB.de: Die vergangenen Wochen waren mit DFB-Pokal, Google Pixel Frauen-Bundesliga und Champions League extrem intensiv. Wie voll ist der Akku noch?

Klink: Es stimmt, dass die Mannschaft viele Spiele hatte. Es ist beeindruckend, wie wir es dank einer klugen Rotation durch unseren Trainer José Barcala schaffen, immer wieder da zu sein. Herausfordernd ist es natürlich trotzdem, auch mit den Verletzungen, die ab und zu dazukommen. Zum Glück haben wir einen breiten Kader und können die Belastung so ganz gut steuern. Jede Spielerin, die reinkommt, erledigt ihre Aufgabe sehr gewissenhaft und gibt immer 100 Prozent. Das ist einfach die Grundvoraussetzung, um bei diesem Pensum bestehen zu können.

DFB.de: Sie erleben die Begegnungen meist von draußen. Wie gehen Sie damit um?

Klink: Ich fiebere immer voll mit. Das DFB-Pokalfinale wird auch für mich ein besonderes Ereignis, und ich bin einfach glücklich, es jetzt mal aus der Perspektive einer Spielerin erleben zu dürfen. Ich weiß noch, dass ich früher, als ich in Leverkusen gespielt habe, mit dem Fahrrad hierhergekommen bin und das Finale als Fan verfolgt habe. Schon das war beeindruckend. Jetzt wird es noch mal eine Nummer größer.

DFB.de: Sie sind hier in der Nähe groß geworden. Was bedeutet es Ihnen auch vor diesem Hintergrund, nun dabei sein zu dürfen?

Klink: Ich habe viele Jahre auf der anderen Rheinseite bei Bayer 04 Leverkusen gespielt. Zweimal haben wir es bis ins Halbfinale geschafft und sind dort dann leider gescheitert. Das war dramatisch und bitter, weil es schon immer einer meiner Träume war, im DFB-Pokalfinale dabei sein zu können. Es ist einfach beeindruckend, was im Umfeld dieses Duells in Köln los ist. Die ganze Stadt fiebert der Partie entgegen, das Stadion ist seit Jahren immer ausverkauft. Das ist großartig. Es herrscht eine total positive Energie. Hier kommt einfach alles zusammen, was den Frauenfußball auszeichnet. Jede und jeder ist gerne hier. Neulich hat mich sogar meine Oma angerufen und erzählt, dass sie in diesem Jahr auch dabei sein möchte. Sie ist mittlerweile 80 Jahre alt. (lacht) Aber ich freue mich natürlich, wenn sie dabei ist.

DFB.de: Zum Rahmenprogramm gehören auch die Mädchenturniere, die im Vorfeld des großen Finals stattfinden.

Klink: Und da war ich tatsächlich auch schon dabei. Vor vielen Jahren habe ich bei diesen Mädchenturnieren mit Bayer 04 mitgespielt. Das muss in der U 15 gewesen sein. Wenn ich mich richtig erinnere, war es 2010, als das DFB-Pokalfinale der Frauen erstmals in Köln stattgefunden hat. Ich weiß noch, dass wir das Turnier gewonnen haben. Danach sind wir mit dem kompletten Team ins Stadion gegangen und haben das Endspiel verfolgt. Das war ein sehr schöner Tag, den ich nicht vergessen habe. Das ist hier nicht nur ein Fußballspiel, das ist ein Fest für den Frauenfußball.