Für die zwölfjährige Cleo aus Regensburg und den 13-jährigen Charlie aus Leipzig werden die DFB-Pokalfinals ein ganz besonderes Erlebnis. Die beiden "Nachwuchsreporter" haben sich bei einer Mitmach-Aktion des Kinderkanals KiKA unter Hunderten von Bewerbungen durchgesetzt und dürfen die Endspiele live kommentieren. Cleo ist am 14. Mai in Köln beim Duell der Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg gemeinsam mit Gari Paubandt im Einsatz. Charlie wird am 23. Mai mit Jan Ole Behrens in Berlin kommentieren.

Was die Kids sagen, wird im Livestream auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ARD Mediathek (Männer) und im ZDF Streaming-Portal (Frauen) zu hören sein. "Hunderte Kinder haben uns mit ihren Bewerbungen begeistert", sagte KiKA-Programmgeschäftsführer Roman Twork: "So viel Wissen, Herz fürs Kommentieren und Liebe zum Sport haben uns die Auswahl wirklich schwer gemacht."

Und die Verantwortlichen bewogen, die Aktion bei der WM zu wiederholen. Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Turnierneuling Curacao am 14. Juni wird ebenfalls mit Kinder-Kommentar live auf kika.de, in der KiKA-App und in der ARD Mediathek gezeigt. Den Kommentar übernimmt der 13-jährige Niklas aus Hamburg - ein "Routinier". Er war bereits im vergangenen Jahr bei einem Spiel der Frauen-Nationalmannschaft im Einsatz. An seiner Seite ist wieder Sportschau-Kommentatorin Stephanie Baczyk.