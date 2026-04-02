Jürgen Eißmann wird Geschäftsführer der DFB EURO GmbH

Jürgen Eißmann wird mit Wirkung zum 1. April 2026 Geschäftsführer der DFB EURO GmbH. In seiner neuen Rolle wird er die Vorbereitung und Durchführung der UEFA Women's EURO 2029 für den Deutschen Fußball-Bund in Zusammenarbeit mit der UEFA verantworten. Der 43-Jährige war bereits maßgeblich an der erfolgreichen DFB-Bewerbung für die Ausrichtung der EM beteiligt. Zu seinen Aufgaben zählt es nunmehr, die ganze Fußballfamilie - bestehend aus DFB, UEFA, den Nationalverbänden, Vereinen, Regional- und Landesverbänden, Ausrichterstädten und Stadien - mit den Partnern in Wirtschaft, Politik, Behörden oder Flughäfen und Bahnhöfen zusammenzuführen und zu koordinieren, um die WEURO 2029 zu einem großen Fußballfest für ganz Europa zu machen.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die vor mir liegenden Aufgaben", sagt Jürgen Eißmann. "Für mich schließt sich ein Kreis, denn ich bin vor 18 Jahren im Rahmen der Vorbereitungen auf die Frauen-WM 2011 in Deutschland beim DFB angestellt worden. Ich werde in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der UEFA sowie meinem Team meine ganze Kraft und Erfahrung einbringen, dass wir in drei Jahren ein großartiges Frauenfußball-Fest in unserem Land erleben werden."

Blask: "EURO 2029 soll ein Fußballfest werden"

Eißmann ist seit 2008 beim DFB und war von 2017 bis 2024 in die Bewerbung und Durchführung der Männer-EM 2024 involviert, zuletzt als Head of Public Affairs, Host Cities & Team Services. Anschließend war er als Geschäftsführer für die Bewerbung der WEURO 29 mitverantwortlich.

DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Jürgen Eißmann einen Geschäftsführer gefunden zu haben, mit dem wir unsere ehrgeizigen Pläne umsetzen. Die Women's EURO 2029 soll ein Fußballfest und zugleich das erste große Frauenturnier werden, das auch wirtschaftlich erfolgreich wird. Bereits seit dem erfolgreichen Zuschlag im Dezember vergangenen Jahres hat Jürgen Eißmann daran mitgewirkt, die entsprechenden Voraussetzungen für die Organisationsstruktur gemeinsam mit der UEFA zu schaffen. Ich freue mich auch persönlich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm."

DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich erklärt: "Jürgen Eißmann ist ein ausgewiesener Experte für die Durchführung von Fußball-Großveranstaltungen, mit dem ich bereits viele Jahre zusammengearbeitet habe. Bereits im Rahmen der Europameisterschaften 2020 und 2024 hat er eindrucksvoll nachgewiesen, dass er sehr gut mit UEFA, Nationalverbänden und Ausrichterstädten zusammenarbeiten kann. Unser Ziel ist, eine Million Fans in den Stadien zu begrüßen und ein ebenso wunderbares Fußballfest feiern wie vor zwei Jahren mit den Männern."