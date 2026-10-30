Jenas Lara Scheuch vor Pokalrevanche: "Noch eine Rechnung offen"

Schon in der zweiten Runde um den DFB-Pokal der Juniorinnen kommt es zur Neuauflage des Endspiels aus der zurückliegenden Saison. Die U 17 des FC Carl Zeiss Jena empfängt am Samstag (ab 11 Uhr) den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Im DFB.de-Interview spricht Jenas Offensivspielerin Lara Scheuch (15) mit Mitarbeiter Ralf Debat über den Reiz des DFB-Pokals und das Wiedersehen mit den Schwäbinnen.

DFB.de: Wie gut findest Du es, dass es schon jetzt zur Revanche für jüngste DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart kommt, Lara?

Lara Scheuch: Mir gefällt das gut. Schließlich haben wir mit dem VfB noch eine Rechnung offen. Ich freue mich sehr auf das Duell und bin selbst sehr gespannt, wie es läuft.

DFB.de: Ist schon eine besondere Anspannung im Team zu spüren?

Scheuch: Im Training merkt man auf jeden Fall, dass eine besondere Partie ansteht. Vor dem Spiel werden wir sicherlich aufgeregt sein. Das ist beim Gegner aber bestimmt nicht anders.

DFB.de: Du gehörst zu den Spielerinnen, die schon beim späten 0:1 im Pokalendspiel dabei waren. Welche Erinnerungen verbindest Du damit?

Scheuch: Für mich war es natürlich sehr cool, dass ich als junge Spielerin direkt das Vertrauen des Trainerteams bekommen habe und in der Startelf stand. Es war auch etwas Besonderes, in einem so großen Stadion zu spielen. Das würde ich gerne wieder erleben.

DFB.de: Wie nah wart Ihr am Pokalsieg?

Scheuch: Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel, konnten die Partie bis zum Schluss offen gestalten. Es war bitter, dass wir durch eine nicht gut verteidigte Standardsituation zu Beginn der Nachspielzeit auf die Verliererstraße geraten sind.

DFB.de: Das Finale fand auf neutralem Platz in Köln statt, diesmal habt Ihr Heimrecht. Welche Rolle könnte das spielen?

Scheuch: Es ist für uns zumindest kein Nachteil, dass wir im Gegensatz zum VfB keine weite Anreise haben und in unserer gewohnten Umgebung bleiben können. Ich hoffe, dass wir das ausnutzen können.

DFB.de: Wie gut seid Ihr über den Gegner informiert?

Scheuch: Der VfB verfügt nach wie vor über einen starken Kader und ist gut aufgestellt. Svenja Hecke hat kürzlich ja sogar schon ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga gegeben. Mal sehen, ob sie gegen uns dabei ist.

DFB.de: Was macht für Dich grundsätzlich den Reiz des DFB-Pokals aus?

Scheuch: In einem Spiel geht es um alles, man darf sich keine Schwächen erlauben. Das ist schon eine ganz andere Situation als in den Ligapartien.

DFB.de: Genau wie der VfB Stuttgart steigt Ihr erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Was nehmt Ihr Euch für die neue Pokalsaison vor?

Scheuch: Wenn man einmal so nah dran war, dann ist die Zielsetzung klar: Wir wollen wieder in das Finale kommen - und es diesmal dann auch gewinnen.

DFB.de: Gibt es eine besondere Vorbereitung?

Scheuch: Es ist von daher besonders, dass in dieser Woche auch Spielerinnen bei uns dabei sind, die sonst schon für die U 20 in der Frauen-Regionalliga Nordost am Ball sind.

DFB.de: In der Liga spielt Ihr gegen Juniorenteams. Welche Erfahrungen hast Du dabei gemacht?

Scheuch: Für die persönliche Entwicklung ist es auf jeden Fall gut, sich gegen körperlich stärkere Gegenspieler zu behaupten. Wir haben zwar in dieser Saison noch keinen Sieg geholt, waren jetzt aber schon mehrfach nah dran.

DFB.de: Ist es ein großer Unterschied zu Partien gegen Mädchenmannschaften?

Scheuch: Schon. Logischerweise sind die Jungs robuster, uns aber auch in Sachsen Schnelligkeit oft voraus. Umso cleverer müssen wir agieren.

DFB.de: Du konntest Dich zuletzt mehrfach als Torschützin auszeichnen. Wird es jetzt auch im DFB-Pokal der Juniorinnen klappen?

Scheuch: Das hoffe ich doch sehr. Es wäre nämlich eine gute Basis für das Team, um die nächste Runde zu erreichen. Nur das zählt.

DFB.de: Wie würdest Du Deine persönliche Zielsetzung im Fußball beschreiben?

Scheuch: Im Verein möchte ich in den nächsten Jahren den Sprung in den Frauenbereich schaffen und mich zunächst über die U 20 möglichst für höhere Aufgaben empfehlen. Parallel dazu möchte ich im Juniorinnenbereich für Deutschland spielen. Ich durfte bereits an einem Perspektivlehrgang der U16-Nationalmannschaft teilnehmen. Ich wäre mega stolz, auch im Spiel den Adler auf der Brust tragen zu dürfen.