DFB-Pokal der Juniorinnen
Pokalachtelfinale ausgelost
Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Juniorinnen steht fest: Am heutigen Nachmittag wurde in Frankfurt die Runde der letzten 16 Teams ausgelost. DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich ermittelte die Paarungen, die Ziehungsleitung übernahm Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetriebe der DFB GmbH und Co. KG.
Unter anderem empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart die SGS Essen, der FC Bayern gastiert beim SV Meppen. Turbine Potsdam, das sich in der zweiten Runde gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt hatte, ist diesmal beim Hamburger SV gefordert. Außerdem spielen die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg im Franken-Derby um den Einzug in die nächste Runde.
Gespielt wird im Dezember
Ab dem Achtelfinale wird im DFB-Pokal der Juniorinnen aus einem Topf gezogen, es wurde keine Einteilung in regionale Gruppen vorgenommen. Das Heimrecht ging immer an den erstgezogenen Verein. Ausgespielt wird das Achtelfinale am Wochenende um den 12. Dezember.
Nach der Winterpause steigen die Viertelfinalpartien am 20. Februar 2027, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 10. April 2027 ausgetragen. Das Finale findet am 5. Juni 2027 statt.
Das Achtelfinale
FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Magdeburg
1. FC Köln - SV Werder Bremen
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt
SV Meppen - FC Bayern München
VfB Stuttgart - SGS Essen
Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim
Hamburger SV - Turbine Potsdam
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg
Kategorien: DFB-Pokal der Juniorinnen
Autor: dfb
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