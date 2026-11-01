DFB-Pokal der Juniorinnen
Freiburg nach 2:0 in Andernach im Achtelfinale
In der zweiten Runde um den DFB-Pokal der Juniorinnen setzte sich der Nachwuchs des Frauen-Bundesligisten SC Freiburg bei der SG 99 Andernach 2:0 (0:0) durch und zog damit in das Achtelfinale ein. Marie Müller (52.) und Kapitänin Marie Fallert (76.) ließen die Breisgauerinnen in der zweiten Halbzeit jubeln.
Einen 14:1 (4:0)-Kantersieg landeten die U 17-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach beim 1. FFC Fortuna Dresden. Dabei trugen sich Janneke Hurks (7./41./65., Elfmeter/70.) und Lotta Terhaag (34./35./43./49.) jeweils viermal in die Torjägerinnenliste ein. Drei Treffer steuerte Clara Cox (70.) bei. Außerdem waren Mia Hußtadt (15.) sowie die beiden eingewechselten Lotta Feldmann (60.) und Nela Rusova (80.) für die Gäste vom Niederrhein erfolgreich. Das einzige Tor für die Dresdnerinnen erzielte Leni Bernig (73.).
Verlängerung entscheidet
Erst in der Verlängerung behielt der 1. FC Magdeburg bei Holstein Kiel die Oberhand und gewann 1:0 (0:0, 0:0). Den einzigen Treffer der Begegnung markierte die eingewechselte Melina Bachmann (95.) fünf Minuten vor Ablauf der Extratime.
Keine Blöße gab sich der Nachwuchs von Europapokal-Teilnehmer Eintracht Frankfurt, der sich beim VfR Wormatia 08 Worms 4:0 (3:0) behauptete. Schon vor der Pause sorgten Mariam Kichouh (21.), Liz Saßmannshausen (22.) und Eva Lene Karg (40.) für einen komfortablen 3:0-Vorsprung. In der zweiten Halbzeit stellte Mia Piradah Wosnitza (44.) den Endstand her.
Heike Ullrich lost Achtelfinale
Bereits am Samstag hatten sich Titelverteidiger VfB Stuttgart sowie der FC Bayern München, der 1. FC Köln, der SV Meppen, der 1. FC Nürnberg, der FSV Gütersloh, der 1. FFC Turbine Potsdam, die SpVgg Greuther Fürth, die SGS Essen, die TSG Hoffenheim, der Hamburger SV und der SV Werder Bremen für die Runde der verbliebenen 16 Teams qualifiziert.
Die Auslosung des Achtelfinales findet am Mittwoch, 4. November, ab 16.30 Uhr statt. DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich wird die Paarungen ermitteln. Die Ziehungsleitung übernimmt Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetriebe der DFB GmbH und Co. KG. Die Begegnungen des Achtelfinales werden am 12. Dezember ausgetragen.
Nach der Winterpause steigen die Viertelfinalpartien am 20. Februar 2027, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 10. April 2027 ausgetragen. Das Finale geht am 5. Juni 2027 über die Bühne.
Kategorien: DFB-Pokal der Juniorinnen
Autor: mspw
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