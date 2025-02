Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Spiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem SC Freiburg neu angesetzt. Die Partie wird nun am Mittwoch, 5. März (ab 18.30 Uhr), ausgetragen. MagentaSport und DAZN übertragen live.

Die Begegnung des 14. Spieltags war aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld abgesagt worden. Tickets des ausgefallenen Spiels behalten ihre Gültigkeit.

