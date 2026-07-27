Intensives Trainingslager: Schiedsrichterinnen sind bereit für die Saison

Die Unparteiischen der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga sind bereit für die neue Saison. Im SportCentrum Kaiserau haben sich die Schiedsrichterinnen und Assistent*innen sechs Tage lang intensiv vorbereitet.

Für die weiblichen Referees war es das erste Trainingslager seit der Eingliederung in die DFB Schiri GmbH. "Unsere Aktiven haben sicherlich festgestellt, dass wir damit einen großen Schritt in Sachen Professionalisierung machen", sagt Christine Baitinger als Sportliche Leiterin.

Auf dem Programm standen neben der Leistungsprüfung und einiger Trainingseinheiten unter anderem auch ein Interviewtraining sowie ein Workshop zum Thema Sportpsychologie. Fachlich lag der Fokus auf den Regeländerungen und deren Umsetzung bei der Weltmeisterschaft der Männer.

"Breit gefächertes Themenfeld"

Christine Baitinger zieht ein positives Fazit: "Intensive Lehrgangstage liegen hinter uns. Den Schiedsrichterinnen und Assistent*innen wurde ein breit gefächertes Themenfeld zur Verfügung gestellt, das die Entwicklung mit den notwendigen personellen Ressourcen auch zukünftig vorantreiben wird."

Bereits abgeschlossen ist auch der Lehrgang der Schiedsrichter*innen und Assistent*innen der 3. Liga, der ebenfalls in Kamen stattgefunden hat. In dieser Woche kommen die Unparteiischen der 2. Bundesliga in Weiler-Simmerberg im Allgäu zusammen, anschließend bereiten sich die Bundesliga-Schiedsrichter und ihre Assistenten auf die kommende Spielzeit vor.