Schiedsrichter Bastian Dankert ist als Video Assistant Referee (VAR) für das Finale der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zwischen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien am Sonntag (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) angesetzt worden. Was für eine Ehre für den 46-Jährigen, der damit seine eindrucksvolle Bilanz als VAR fortsetzt.

Das Spiel pfeift der erfahrene Slavko Vinčić aus Slowenien. Der 46-Jährige leitete bislang unter anderem 2024 das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Bei der WM ist es sein insgesamt vierter Einsatz. Komplettiert wird das Team von den Assistenten Tomaž Klančnik und Andraž Kovačič (beide Slowenien). Vierter Offizieller ist Adham Makhadmeh aus Jordanien. Als Reserve Assistant Referee ist Mohammad Alkalaf (ebenfalls Jordanien) im Einsatz. Bastian Dankert assistieren Nicolas Gallo aus Kolumbien und Khamis Al Marri aus Katar. Tatiana Guzman (Nicaragua) und Guillermo Pacheco (Mexiko) stehen als VA-Reserve zur Verfügung.

Für das Spiel um Platz drei am Samstag (ab 23 Uhr) zwischen Frankreich und England hat die FIFA Jesus Valenzuela aus Venezuela als Referee angesetzt.

Zwölfter Einsatz bei der WM 2026

Bastian Dankert gehört international zu den erfahrensten Video-Assistenten. Das Finale ist sein insgesamt zwölfter Einsatz beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Jeweils sechsmal war "Bada" als VAR und als Assistant Video Assistant Referee (AVAR) gefragt - unter anderem im Achtelfinale zwischen Portugal und Spanien (0:1).

Dem Deutschen wurde schon während des Turniers die besondere Ehre zuteil, als er im 1000. Spiel der WM-Geschichte als Support Video Assistant Referee im Einsatz war und im Zuge dessen von der FIFA besonders hervorgehoben wurde: "Dankert ist als Unparteiischer in der Bundesliga aktiv und verfügt über eine tolle internationale Karriere als FIFA-Schiedsrichter und Video-Schiedsrichterassistent. Er war bereits bei zahlreichen wichtigen Turnieren im Einsatz, darunter bei den FIFA Fußball-Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022, der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich 2019 sowie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025. Mittlerweile gehört er zu den Schiedsrichtern mit den meisten VAR-Einsätzen in der WM-Geschichte."

Kircher: "Einmal mehr eine tolle Auszeichnung"

Dass Dankert Endspiele kann, hat er in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Bei der letztjährigen FIFA Klub-WM fungierte der Rostocker ebenso im Finale als VAR wie beim diesjährigen Champions-League-Finale unter Leitung von Daniel Siebert sowie bei den Europa-League-Endspielen 2023 und 2025 sowie dem Conference-League-Finale 2021.

"Die Ansetzung für das WM-Finale ist einmal mehr eine tolle Auszeichnung für Bastian Dankert und das gesamte deutsche Schiedsrichterwesen", sagt Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. "Dieses Spiel hat er sich verdient. Wir wünschen ihm viel Erfolg und gute Entscheidungen!"