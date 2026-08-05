Google Pixel Supercup der Frauen
Innovative Perspektiven beim Google Pixel Supercup
Die Bühne ist frei für den ersten Titel der neuen Saison. Am 15. August trifft der FC Bayern München im Audi Sportpark in Ingolstadt im Google Pixel Supercup der Frauen auf den VfL Wolfsburg. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden auch in dieser Saison die Ref-Cam und eine Close-Range-Drohne eingesetzt, um einzigartige Bilder und Perspektiven zu liefern.
Die speziell für den sicheren Einsatz im Nahbereich entwickelte Drohne wird dabei vor und während des Spiels durch Flüge über das Spielfeld emotionale und spektakuläre Bilder vom Geschehen auf dem Platz erzeugen. Auch beim Einlaufen werden die Teams auf ihrem Weg aus den Katakomben bis auf den Rasen begleitet. Das Ziel: spannende und einzigartige Einblicke für Fans sowohl live als auch auf Social Media zu schaffen.
Einsatz komplett unbedenklich
Der Einsatz der ultraleichten Kameraeinheit, die weniger als 150 Gramm wiegt, ist unbedenklich: Die Drohne ist mit umfangreichen Sicherheitsmechanismen wie Schaumstoffummantelung, Propellerschutz sowie Notabschaltung ausgestattet und wird von der EU in der Risikoklasse C0 (geringste Risikostufe) eingestuft.
Neben der Close-Range-Drohne wird auch die Ref-Cam erneut eingesetzt, nachdem sie im vergangenen Jahr ihre Premiere bei einem Frauenspiel in Deutschland gefeiert hatte und auch beim DFB-Pokalfinale in Köln zum Einsatz kam. Beim Google Pixel Supercup wird die Perspektive der Schiedsrichterin in die Liveübertragung eingebunden und somit sowohl im TV als auch im Anschluss auf YouTube für die Fans sichtbar sein – Szenen aus Ingolstadt direkt für die Zuschauer vor den Bildschirmen.
Kategorien: Google Pixel Supercup der Frauen, Schiedsrichter
Autor: dfb
Das FAQ zum Google Pixel Super Cup der Frauen
Was, wie, wann, wo? Am 15. August läutet der Google Pixel Supercup der Frauen zwischen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg die Saison 2026/2027 ein. Was gibt es zu beachten? DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen.
Rottenberg als Pokalträgerin beim Supercup der Frauen
Besondere Ehre für Silke Rottenberg: Die 126-malige Nationalspielerin wird vor dem Anpfiff des Google Pixel Supercups der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg am 15. August den Pokal aufs Spielfeld tragen.
FC Bayern gegen Wolfsburg: Tickets für Google Pixel Supercup der Frauen
Die Paarung für den Google Pixel Supercup der Frauen am 15. August (ab 19.30 Uhr) steht fest: Meister und Pokalsieger FC Bayern München trifft auf Vizemeister VfL Wolfsburg. Karten für die Partie in Ingolstadt gibt's im DFB-Ticketshop.