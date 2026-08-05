Innovative Perspektiven beim Google Pixel Supercup

Die Bühne ist frei für den ersten Titel der neuen Saison. Am 15. August trifft der FC Bayern München im Audi Sportpark in Ingolstadt im Google Pixel Supercup der Frauen auf den VfL Wolfsburg. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden auch in dieser Saison die Ref-Cam und eine Close-Range-Drohne eingesetzt, um einzigartige Bilder und Perspektiven zu liefern.

Die speziell für den sicheren Einsatz im Nahbereich entwickelte Drohne wird dabei vor und während des Spiels durch Flüge über das Spielfeld emotionale und spektakuläre Bilder vom Geschehen auf dem Platz erzeugen. Auch beim Einlaufen werden die Teams auf ihrem Weg aus den Katakomben bis auf den Rasen begleitet. Das Ziel: spannende und einzigartige Einblicke für Fans sowohl live als auch auf Social Media zu schaffen.

Einsatz komplett unbedenklich

Der Einsatz der ultraleichten Kameraeinheit, die weniger als 150 Gramm wiegt, ist unbedenklich: Die Drohne ist mit umfangreichen Sicherheitsmechanismen wie Schaumstoffummantelung, Propellerschutz sowie Notabschaltung ausgestattet und wird von der EU in der Risikoklasse C0 (geringste Risikostufe) eingestuft.

Neben der Close-Range-Drohne wird auch die Ref-Cam erneut eingesetzt, nachdem sie im vergangenen Jahr ihre Premiere bei einem Frauenspiel in Deutschland gefeiert hatte und auch beim DFB-Pokalfinale in Köln zum Einsatz kam. Beim Google Pixel Supercup wird die Perspektive der Schiedsrichterin in die Liveübertragung eingebunden und somit sowohl im TV als auch im Anschluss auf YouTube für die Fans sichtbar sein – Szenen aus Ingolstadt direkt für die Zuschauer vor den Bildschirmen.