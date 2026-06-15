Die deutschen U 19-Junioren treffen in Liga A der zweiten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien in der Gruppe A3 auf Portugal, Schweden und Litauen. Dies steht nach der Auslosung am heutigen Montag fest. Die Qualifikation wird im Rahmen eines Miniturniers vom 10. bis zum 18. November 2026 in Portugal ausgespielt. Die Spiele des DFB-Teams finden am 11., 14. und 17. November statt. Der genaue Spielplan wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die ersten drei Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für die dritte Qualifikationsrunde, die am 10. Dezember 2026 ausgelost wird. In Runde drei werden dann die sieben Teams ermittelt, die neben Gastgeber Tschechien an der EM-Endrunde 2027 teilnehmen dürfen.