U 19-Junioren
In der EM-Qualifikation gegen Portugal, Schweden und Litauen
Die deutschen U 19-Junioren treffen in Liga A der zweiten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien in der Gruppe A3 auf Portugal, Schweden und Litauen. Dies steht nach der Auslosung am heutigen Montag fest. Die Qualifikation wird im Rahmen eines Miniturniers vom 10. bis zum 18. November 2026 in Portugal ausgespielt. Die Spiele des DFB-Teams finden am 11., 14. und 17. November statt. Der genaue Spielplan wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Die ersten drei Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für die dritte Qualifikationsrunde, die am 10. Dezember 2026 ausgelost wird. In Runde drei werden dann die sieben Teams ermittelt, die neben Gastgeber Tschechien an der EM-Endrunde 2027 teilnehmen dürfen.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Wörns nominiert Kader für U 19-EM
Für die U 19-EM in Wales hat Chefcoach Christian Wörns 20 Talente aus 14 Klubs nominiert. "Es gibt den ein oder anderen Härtefall, am liebsten hätten wir 40 Spieler mitgenommen", so der DFB-Trainer.
FAQ: Alles Wichtige zur U 19-EM in Wales
Die deutsche U 19 hat sich für die EM in Wales qualifiziert. Dort spielt das Team von Christian Wörns nicht nur um die kontinentale Krone, sondern auch um die WM-Teilnahme auf U 20-Ebene. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.
Christian Wörns verlängert beim DFB
Er hat die U 19-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Wales geführt. Nun verlängert der DFB den Vertrag von Christian Wörns. "Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit", sagt der jetzige Cheftrainer des Jahrgangs 2007.