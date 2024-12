Das Achtelfinale im DFB-Pokal läuft. Wann wird gespielt, wo können die Fans die Partie sehen? DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen zum Pokalachtelfinale 2024/2025.

WER ÜBERTRÄGT DIE PARTIEN DES ACHTELFINALS WANN?

Am heutigen Mittwoch stehen noch vier Partien an. Angestoßen wird an jeweils zweimal um 18 Uhr sowie 20.45 Uhr. Nachdem die ARD am Dienstagabend das Topduell zwischen Rekordmeister und -pokalsieger FC Bayern München und dem aktuellen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen (0:1) übertrug, zeigt das ZDF heute gleich zwei Partien: Das Gastspiel von Hertha BSC beim 1. FC Köln (ab 18 Uhr) und die Neuauflage des DFB-Pokalfinals von 2023 zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt (ab 20.45 Uhr). Sky überträgt wie gewohnt alle acht Spiele des Achtelfinales live - sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

SIND NOCH TEAMS UNTERHALB DER BUNDESLIGA IM RENNEN?

Arminia Bielefeld hat sich als letzter verbliebener Drittligist mit 3:1 gegen den SC Freiburg durchgesetzt. Im Duell der Zweitligisten trifft Köln heute auf Hertha BSC. Zweitligist Karlsruher SC will sich heute (ab 20.45 Uhr, live bei Sky) gegen den FC Augsburg den Einzug in das Viertelfinale sichern.

WANN SIND DIE WEITEREN RUNDEN GEPLANT?

Das Viertelfinale wird am 4./5. Februar sowie 25./26. Februar ausgetragen. Die vier Partien werden somit an vier verschiedenen Tagen terminiert. Das Halbfinale ist für den 1./2. April 2025 angesetzt, das Finale in Berlin findet am 24. Mai 2025 statt.

WIE SIND DIE PRÄMIEN IM DFB-POKAL DER MÄNNER GEREGELT?

In einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG wurde zu Anfang der Saison der Verteilungsschlüssel für die Einnahmen im DFB-Pokal der Männer für die Saison 2024/2025 beschlossen. Die Ausschüttung bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vergangenen Spielzeit. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden 67 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. Im Einzelnen verteilen sich die Ausschüttungen an die Vereine folgendermaßen:

Für die erste Runde 209.453 Euro

Für die zwei Runde 418.906 Euro

Für die dritte Runde 837.813 Euro

Für die Viertelfinalspiele 1.675.625 Euro

Für die Halbfinalspiele 3.351.250

Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000

Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro

DAS ACHTELFINALE DES DFB-POKALS 2024/2025

Bundesliga - Bundesliga

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 0:1

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (Mittwoch, ab 18 Uhr, live auf Sky)

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (Mittwoch, ab 20.45 Uhr, live im ZDF und auf Sky)

Bundesliga - 2. Bundesliga

SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 1:0

2. Bundesliga - Bundesliga

SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart 0:3

Karlsruher SC - FC Augsburg (Mittwoch, ab 20.45 Uhr, live auf Sky)

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

1. FC Köln - Hertha BSC (Mittwoch, ab 18 Uhr, live im ZDF und auf Sky)

3. Liga - Bundesliga

Arminia Bielefeld - SC Freiburg 3:1