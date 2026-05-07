Google Pixel Frauen-Bundesliga
Hier ist der 25. Spieltag live und im Stream zu sehen
Der 25. und somit vorletzte Spieltag in der Google Pixel-Frauen-Bundesliga startet am Freitagabend (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) mit dem Duell um den Klassenerhalt zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SGS Essen. Am Samstag (ab 15 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ARD) empfangen die Meisterinnen aus München die Eintracht aus Frankfurt. Im Anschluss an die Partie bekommen die Münchnerinnen die Meisterschale von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Frauen-Bundestrainer Christian Wück und Karen Rotter, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, überreicht. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 25. Spieltag zusammen.
Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?
Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 25. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.
Welche Spiele am 25. Spieltag laufen im Free-TV?
Die Partie am Samstag zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt wird im Free-TV live in der ARD übertragen. Anstoß ist um 15.45 Uhr.
Zudem wird das Montagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg live auf Sport1 gezeigt. Anstoß ist um 18 Uhr.
Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 25. Spieltag?
Die Partien des 25. Spieltages werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen drei Spiele am Samstag (ab 12, 14 und 15.45 Uhr), und zwei Begegnungen am Sonntag (14 und 16 Uhr). Am Montag wird die letzte Partie des Spieltags (ab 18 Uhr) ausgetragen.
MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.
Der 25. Spieltag
Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
1. FC Nürnberg – SGS Essen
Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
1. FC Köln – Hamburger SV
Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Samstag (ab 15.45 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ARD)
Bayern München – Eintracht Frankfurt
Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
Werder Bremen – Carl Zeiss Jena
Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
1. FC Union Berlin – TSG Hoffenheim
Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)
RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: mhö
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