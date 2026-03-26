Hier ist der 22. Spieltag live und im Stream zu sehen

Der 22. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga beginnt am Freitag (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) mit der Begegnung zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und RB Leipzig. Am Samstag (ab 17.55 live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN) gastiert unter anderem Eintracht Frankfurt im Franz-Kremer-Stadion beim 1. FC Köln. Abgerundet wird der Spieltag mit dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen am Montag (ab 18 Uhr live auf MagentaSport, DAZN und Sport1). Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 22. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 22. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 22. Spieltag laufen im Free-TV?

Die ARD überträgt die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 17.55 Uhr) im Free-TV und in der Mediathek. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SV Bayer 04 Leverkusen wird im Free-TV von Sport1 live gezeigt. Anstoß ist am Montag um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 22. Spieltag?

Die Partien des 22. Spieltages werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (ab 14 und 17.55 Uhr) und drei Begegnungen am Sonntag (ab 14, 16 und 18.30 Uhr). Den Spieltag beendet die Partie am Montag (ab 18 Uhr).

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 22. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Carl Zeiss Jena – RB Leipzig

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Bayern München – 1. FC Nürnberg

Samstag (ab 17.55 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ARD)

1. FC Köln – Eintracht Frankfurt

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – SGS Essen

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen