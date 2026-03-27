Dank 40-Meter-Freistoß: Jena punktet trotz Unterzahl

Der FC Carl Zeiss Jena sicherte sich im Kampf um den Klassenverbleib in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zum Auftakt des 22. Spieltages zumindest einen Punkt. Obwohl das Team von Trainer Florian Kästner mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste, erkämpfte der Tabellenletzte ein 1:1 (0:1) gegen RB Leipzig. Damit verkürzten die Thüringerinnen den Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz vorerst auf vier Punkte.

Vor 1507 Zuschauer*innen im Ernst-Abbe-Sportfeld, darunter mehr als 600 mitgereiste RB-Anhänger, brachte U 23-Nationalspielerin Lisa Baum (22.) die Gäste vor der Pause 1:0 in Führung. Obwohl Jenas Mittelfeldspielerin Felicia Sträßer wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah (63.), gelang der eingewechselten Isabella Jaron (81.) noch der Ausgleich. Sie überraschte Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog mit einem Freistoß aus etwa 40 Metern.

Kästner: "Charakter gezeigt"

"Wir haben eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt und auch in Unterzahl voll dagegengehalten", lobte Jenas Trainer Florian Kästner. "Das Team hat Charakter gezeigt und sich mindestens diesen einen Punkt verdient. Wir hätten gerne gewonnen, aber jeder Zähler ist wichtig."

Torschützin Isabella Jaron erklärte: "Ich habe gesehen, dass die Torhüterin recht weit vor ihrem Kasten stand, und es dann einfach probiert. Ein solches Tor schießt man nicht alle Tage. Vor allem war es aber eine starke Leistung der gesamten Mannschaft. Ein Punkt ist besser als keiner."

Leipzigs Torfrau Elvira Herzog meinte: "Wir waren gut im Spiel, Jena hat aber auch stark dagegengehalten. Dafür sind sie bekannt. Wir wussten daher, dass es ein schwieriges Spiel wird. Was das Gegentor angeht, ist es natürlich nicht mein Anspruch, auf einer solchen Entfernung überwunden zu werden. Sie hat es aber auch überragend gemacht."

50. Pflichtspiel für Sandra Starke

Im Vergleich zur Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen (0:1) schickte Jenas Trainer Florian Kästner mit Gwendolyn Mummert, Elena Mühlemann und Emily Reske drei neue Spielerinnen auf das Feld. Kapitänin Merza Julevic und Isabella Jaron nahmen dafür auf der Bank Platz, Steffi Schmid fehlte gelbgesperrt. Außerdem mussten die Thüringerinnen weiterhin auf Lisa Gora (Fußverletzung) sowie Hannah Mesch und Fiona Gaißer (Trainingsrückstand).

Zwei personelle Veränderungen nahm Leipzigs Trainer Jonas Stephan gegenüber dem 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg vor. Für Lou-Ann Joly (Verletzung am linken Sprunggelenk) und Andrea Norheim rückten Victoria Krug und Emilia Asgeirsdottir neu in die Anfangsformation. Spielführerin Sandra Starke bestritt ihr 50. Pflichtspiel für RB. Erstmals im Bundesligakader stand die 16 Jahre alte Ersatztorhüterin Mirja Kropp.

Lisa Baum mit starker Aktion

Schon in der Anfangsphase hatte Leipzigs U 23-Nationalstürmerin Delice Boboy nach Zuspiel von Marleen Schimmer die große Chance zum Führungstreffer. In letzter Sekunde konnte jedoch Nelly Juckel ihren Abschluss verhindern. Nachdem auf der Gegenseite Melina Reuter mit zwei Distanzschüssen RB-Torhüterin Elvira Herzog nicht wirklich fordern konnte, hatte Jena Alu-Glück. Ein Schuss von Marleen Schimmer sprang vom Innenpfosten FCC-Torhüterin Jasmin Janning genau in die Arme.

Für die verdiente Führung der Gäste sorgte dann eine Einzelaktion. Lisa Baum schloss ein gelungenes Dribbling mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze ab. Der Ball schlug zum 0:1 (22.) im kurzen Eck ein.

Die beste Chance zum Ausgleich hatte vor der Pause erneut Melina Reuter, die Elvira Herzog mit einem Freistoß aus etwa 22 Metern zu einer Glanzparade zwang. Kurz vor der Pause hatte Leipzigs Emilia Asgeirsdottir nach einer Hereingabe von Marlene Müller das 0:2 auf dem Fuß, bekam die Kugel aber nicht an der gut reagierenden Jasmin Janning vorbei.

Felicia Sträßer sieht Gelb-Rot

FCC-Trainer Florian Kästner reagierte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem offensiven Wechsel auf den Rückstand. Für Defensivspielerin Nelly Juckel rückte Angreiferin Isabella Jaron neu ins Team. Die Gastgeberinnen waren auch direkt bemüht, nach vorne zu spielen und die Leipzigerinnen unter Druck zu setzen. Ein Distanzschuss von Josephine Bonsu ging am RB-Tor vorbei, die eingewechselte Isabella Jaron verzog aus aussichtsreicher Position im Leipziger Strafraum komplett. Dadurch flog der Ball deutlich über den Kasten. Die Möglichkeit zum 0:2 verpasste Marleen Schimmer, weil Jasmin Janning erneut auf dem Posten war. Kurz darauf parierte er auch den Versuch von Emilia Asgeirsdottir.

Ab der 63. Minute musste der FC Carl Zeiss Jena in Unterzahl spielen, weil Felicia Sträßer innerhalb weniger Minuten zweimal Marleen Schimmer zu Fall gebracht hatte und deshalb die Gelb-Rote Karte sah. Den folgenden Freistoß brachte Annabel Schasching genau auf den Kopf von Delice Boboy, die das Tor aber knapp verfehlte.

Jokerin Jaron überrascht Herzog

Jena gab sich jedoch nicht auf, lief weiter mutig an und kam auch zu Chancen. So prüfte die eingewechselte Helen Börner Torhüterin Elvira Herzog mit einem 20-Meter-Schuss. Aus der doppelten Distanz brachte dann die zur Pause ins Spiel gekommene Isabella Jaron einen direkten Freistoß zum 1:1 (81.) im Leipziger Netz unter. Elvira Herzog hatte mit einer Flanke gerechnet und stand deshalb weit vor ihrem Tor. Durch die perfekte Flugkurve des Balles hatte sie dann keine Chance mehr, den Treffer zu verhindern.

Erst in den Schlussminuten und vor allem in der achtminütigen Nachspielzeit hatten die Gäste dann noch mehrfach die Chance zum Siegtreffer. Jasmin Janning parierte jedoch gegen Lisa Baum, Marlene Müller, die eingewechselte Gina Chmielinski und Delice Boboy fast im Minutentakt ausgezeichnet. Auf der Gegenseite verpasste Isabella Jaron mit einem Schuss aus 16 Metern über die Latte nur knapp den Lucky Punch für Jena.