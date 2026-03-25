Havertz: "Wir sind für den nächsten Schritt bereit"

Mehr als 16 Monate nach seinem bislang letzten Länderspiel ist Kai Havertz zurück im Kreise der Männer-Nationalmannschaft. Vor den letzten Länderspielen vor der Nominierung des WM-Kaders gegen die Schweiz am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel und gegen Ghana am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart spricht der 26 Jahre alte Offensivspieler des FC Arsenal über seine Form, die Rolle im Team und seine bisherigen Turniere.

Kai Havertz über...

... seine derzeitige Fitness: Ich fühle mich sehr, sehr gut. Die vergangenen Monate waren ein einziges Auf und Ab für mich. Man merkt das schon, dass man ein Jahr raus gewesen ist, wenn man gar nicht gespielt hat. Ich fühle mich aber fit. Ich werde noch das eine oder andere Spiel von Anfang an brauchen, um auf die kompletten 100 Prozent zu kommen. Ich fühle mich dazu bereit, wieder Spiele zu starten und künftig wieder über 90 Minuten durchzuhalten.

... seine Bedeutung für die Mannschaft: Natürlich war ich mit Julian (Nagelsmann, der Bundestrainer; Anm. d. Red.) viel in Kontakt, der Austausch war immer gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich war über ein Jahr lang nicht da. Für mich gilt es nun herauszufordern. Ich bringe das eine oder andere Spiel an Erfahrung bei der Nationalmannschaft mit. Ich hoffe, zum Turnier vorneweg marschieren zu können und den Jungs zu helfen, um auf dem Platz bestens abzuliefern.

... seine liebste Position auf dem Platz: Ich fühle mich offensiv in allen Rollen sehr wohl. Ich bin ein Spieler, der sehr flexibel ist. Bei der Nationalmannschaft und bei Arsenal habe ich schon auf unterschiedlichen Positionen gespielt. Neben dem Platz weiß jeder, dass ich kein lauter Spieler bin, der in die Kabine große Ansprachen hält. Aber es gibt auch Spieler, die mit ihrer Leistung vorneweg gehen. Dazu zähle ich mich, auch weil ich die Erfahrung auf nationalem und internationalem Level habe. Ich fordere mich heraus, bei dieser WM sehr erfolgreich zu sein.

... die Balance zwischen Schonzeit und Titelhunger: Wir haben viele Spiele dabei, die im Verein noch in mehreren Wettbewerben vertreten sind. Ich war die ersten sechs Monate raus. Ich werde die letzten Monate der Saison alles für den Verein geben, um mit Titeln und großem Selbstvertrauen zur WM zu reisen. Jeder geht in Spiele rein, um alles zu geben und Titel zu gewinnen. Einige Jungs können das noch schaffen.

... den Teamgeist: Das ist natürlich der wichtigste Baustein. Kein Team funktioniert ohne Zusammenhalt. Wir sind da auf einem sehr guten Weg. Wir haben zwar wieder neue Spieler dabei, aber diese brauchen gefühlt keine Eingewöhnungszeit. Wir werden diese Woche noch einmal nutzen, um uns alle perfekt auf die heiße Phase einzustimmen. Wir werden alles dafür tun, um eine Einheit zu sein. Bei einer WM ist das extrem wichtig.

... ein Zusammenspiel mit Nick Woltemade: Wir haben beide etwa dieselbe Statur und ähnliche Ideen vom Fußball, wie man unsere Position spielen sollte. Wir bringen beide eine gewisse Torgefahr mit. Nick hat eine enorme Präsenz im Strafraum. Ich habe heute das erste Mal mit ihm zusammen trainiert. Wir werden nicht lange brauchen, um uns auf dem Platz gut zu verstehen. Wir können uns gut ergänzen.

... die Rolle als stellvertretender Kapitän: Ich hatte zu Antonio Rüdiger (ebenfalls stellvertretender Kapitän; Anm. d. Red.) und Kapitän Joshua Kimmich durchweg guten Kontakt, wofür ich sehr dankbar bin. Der Kontakt ist sogar noch stärker geworden. Beide kenne ich schon sehr lange, und beide wissen, dass ich eine schwere Zeit hatte. In Phasen, bei denen es nicht läuft, merkt man, wer hinter einem steht.

... seine bisherigen Turniere: Es waren keine allzu erfolgreichen Turniere. Auch wenn wir bei der EM 2024 überragenden Fußball gespielt haben, hat es nicht gereicht. Wir wollen diese Positivität aus dem Umschwung vor der EM mitnehmen. Natürlich ist Druck immer da, aber wir wollen uns nicht zu sehr unter Druck setzen. Diese Generation bringt so viel Talent mit. Wir wollen dem Land beweisen, dass wir für den nächsten Schritt bereit sind. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die WM für uns erfolgreich sein wird.