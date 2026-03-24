In der ersten Länderspielphase des Jahres geht es für die deutsche Nationalmannschaft darum, sich auf die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada vorzubereiten. Am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Basel zum 55. Mal auf die Schweiz. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum ersten WM-Test des Jahres im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

RTL überträgt die Partie am Freitag (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream auf rtl+. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Florian König, als Experte steht ihm Lothar Matthäus zur Seite. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss.

Wo wird gespielt?

Das DFB-Team gastiert für das Auswärtssspiel in Basel in der Schweiz nahe der deutschen Grenze. Gespielt wird im knapp 38.500 Plätze fassenden St. Jakob Park, dem Heimspielort des FC Basel.

In welchen Trikots spielt das DFB-Team?

Gegen die Schweiz läuft die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal im neuen DFB-Auswärtstrikot auf, das auch als Away Jersey bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fungieren wird.

Wie liefen die vergangenen deutschen Spiele?

Die jüngsten Partien der DFB-Auswahl fanden im Rahmen der WM-Qualifkation statt. Nach der Auftaktniederlage in der Slowakei (0:2) gewann die DFB-Auswahl ihre nachfolgenden Spiele allesamt: Einem Heimsieg gegen Nordirland (3:1) folgten ein weiterer gegen Luxemburg (4:0) und Auswärtserfolge in Nordirland (1:0) und Luxemburg (2:0). Danach löste das DFB-Team dank eines 6:0 gegen die Slowakei als Gruppensieger das WM-Ticket.

Wie lief es bei der Schweiz?

Auch die Schweizer "Nati" hat sich erfolgreich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Durch die Qualifikation gingen die Eidgenossen mit vier Siegen und zwei Remis - sie blieben somit ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin gewann zu Beginn gegen den Kosovo (4:0). Es folgten Siege gegen Slowenien und Schweden (3:0 und 2:0) sowie ein torloses Unentschieden in Slowenien. In den letzten beiden Spielen machte die Schweiz mit einem 4:1 gegen Schweden und einem 1:1 im Kosovo die WM-Qualifikation perfekt.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen die Schweiz aus?

Die Bilanz des deutschen Teams gegen die Schweiz ist klar positiv. 36 der bisher 54 Aufeinandertreffen entschied Deutschland für sich. Die Anzahl an Niederlagen und Unentschieden beträgt jeweils neun. Die letzte Begegnung - in der Gruppenphase der Heim-EURO 2024 - endete dank eines späten Treffers von Niclas Füllkrug 1:1. Auswärts gewann Deutschland 20 von 29 Duellen, vier Spiele endeten Unentschieden, fünf gingen verloren.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat 26 Spieler in sein Aufgebot für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana berufen. Erstmals wurdne Youngster Lennart Karl und Keeper Jonas Urbig (beide FC Bayern München) für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert. Beide durchliefen zuvor diverse deutsche U-Nationalmannschaften. Zudem kehren die Nationalspieler aus der englischen Premier League Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal) und Anton Stach (Leeds United) sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart) zurück ins DFB-Team. Angelo Stiller und Chris Führich (beide VfB) wurden für die angeschlagenen Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha nachnominiert.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Basel sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden. Auf fanfahrt.dfb.de bietet der DFB ein kostenloses Mitfahrportal für alle Fans an.