Zum Jahresabschluss blieb seine U 20-Nationalmannschaft in zwei Spielen gegen Polen und Tschechien ungeschlagen: Hannes Wolf blickt im DFB.de-Interview auf den Lehrgang zurück und zieht ein Jahresfazit – mit der U 20-Weltmeisterschaft 2027 in Aussicht.

DFB.de: In Polen knapp gewonnen, gegen Tschechien spät das Unentschieden gesichert. Spielerisch haben Sie dennoch Raum für Verbesserungen ausgemacht. Wie war Ihr Eindruck der Mannschaft in den vergangenen zehn Lehrgangstagen, Herr Wolf?

Hannes Wolf: Wir waren nicht so gut. Was auch daran lag, dass viele Spieler nicht im Rhythmus sind. Es waren insgesamt 21 Jungs, die nicht gespielt haben, weil sie entweder verletzt oder bei anderen Teams dabei waren. Auf den vier Offensivpositionen war von acht U 20-Stammspielern einer dabei: Otto Stange. Und das hat man gemerkt. Trotzdem sind vier Punkte gegen Polen und Tschechien auch nicht schlecht.

DFB.de: In Polen waren Sie mit der ersten Hälfte nicht zufrieden. Was hat die Mannschaft nach der Pause besser gemacht und würden Sie dennoch von einem verdienten Sieg sprechen?

Wolf: Die Polen haben uns mit ihrer Art zu spielen Probleme bereitet. Sie waren auch spielerisch richtig gut, hatten einen sehr fluiden Spielaufbau und Qualität nach vorne. Wir sind erst über die zweite Halbzeit besser ins Spiel gekommen, hatten sie dann eigentlich im Griff und haben auch verdient gewonnen, weil wir vor dem 1:1 schon Riesenchancen hatten. Unsere eingewechselten Spieler haben es gut gemacht. In Polen mit zwei späten Toren zu gewinnen, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Unabhängig vom Ergebnis war das wegen der gemachten Erfahrungen positiv. Die Jungs haben gesehen: Man kriegt nichts geschenkt.

DFB.de: Im letzten U 20-Länderspiel des Jahres hat es bis zur 84. Spielminute gedauert, ehe Stange per Elfmeter den Punkt sicherte. Wie bewerten Sie diesen Auftritt?

Wolf: Wir müssen eigentlich früher und höher führen. Die Ecke zum Ausgleich war echt ärgerlich. Wir kommen dann eigentlich gut aus der Halbzeit, fangen uns nach schlechter Abstimmung im Spielaufbau das zweite Gegentor. Das kann, wenn viele neu sind und kaum zusammengespielt haben, auch passieren. Wir haben das dann über eine Energieleistung noch gedreht und wieder ein spätes Tor gemacht. Trotzdem: So gut waren die Tschechen defensiv nicht. Da muss man das Spiel eigentlich über die Offensive gewinnen. Selbst wenn du zwei Gegentore bekommst. Aber alles okay. Am Ende sind es vier Punkte, und es geht darum, was die Jungs mitnehmen.

DFB.de: Wie fällt Ihr Fazit zum gesamten U 20-Jahr aus?

Wolf: Positiv. Fast alle aktuellen U 21-Nationalspieler waren vorher bei uns. Unsere Aufgabe ist, sie in die nächsten Schritte zu übergeben. Max Moerstedt hat bei der U 21 debütiert, Derry Scherhant oder Alex Pavlović waren vor ihrer Zeit beim A-Team bei uns. An diesen Wegen müssen wir uns messen lassen, diese Wege wollen wir weiter begleiten und unterstützen. Um es zur A-Mannschaft zu schaffen, brauchst du eine Mischung aus Selbstvertrauen und Lernbereitschaft. Diese Kombination können wir nicht nur über konkrete Inhalte, sondern auch über die Kultur, die wir aufbauen, unterstützen. Am Ende haben wir in diesem Jahr einmal gegen England verloren, einmal unentschieden gespielt und sonst gewonnen – auch auf hohem Niveau. Deshalb hatten wir insgesamt ein tolles Länderspieljahr.

DFB.de: Im nächsten Jahr wartet ein Highlight auf Sie und die Spieler des Jahrgangs 2007. Wie blicken Sie auf die U 20-Weltmeisterschaft in Usbekistan und Aserbaidschan voraus?

Wolf: Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, und wir freuen uns darauf. Die WM findet zwar im September und Oktober, aber nicht komplett während der Länderspielpause statt. Deshalb müssen wir mit den Vereinen und den Spielern sprechen und schauen, wie wir ein Team bauen, das bei der WM voll da ist.