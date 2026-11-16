2:2 in Tschechien: U 20 mit Remis zum Jahresabschluss

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat ihr Länderspieljahr 2026 mit einem Remis beendet. In Chomutov erkämpfte sich das Team von Cheftrainer Hannes Wolf gegen Gastgeber Tschechien ein 2:2, wobei der DFB-Nachwuchs dank Deniz Zeitler zunächst in Führung ging. Nach einem zwischenzeitlich Doppelpack von Vojtech Hrano glich Otto Stange kurz vor Ende per Strafstoß aus.

"Wir haben nicht so gut gespielt wie wir wollten. Die Tschechen haben uns vor einige Aufgaben gestellt, da haben wir zu viel zugelassen. Offensiv hatten wir einige Situationen, um Tore zu schießen, sind aber nicht zufrieden mit der Klarheit", sagte Wolf. "Trotzdem sind vier Punkte aus den beiden Auswärtsspielen nicht schlecht. Wir haben aber den Anspruch, besser zu spielen. Demnach sind wir insgesamt nicht ganz zufrieden. Wir hoffen, dass die Jungs die internationale Erfahrung nun mit in die Vereine nehmen, um dort den nächsten Schritt zu gehen."

Stange kontert Doppelpacker Hranos spät

Vor 782 Zuschauenden im Letni Stadion in Chomutov unweit der deutschen Grenze begann das DFB-Team wie bereits gegen Polen in einer 4-2-3-1-Formation: Vor Lio Rothenhagen, der für Florian Hellstern zwischen die Pfosten rückte, bildeten Taylan Bulut, Kapitän David Odogu, Friedrich Müller und Lukas Reich die Viererkette, während Tom Meyer und Luis Engelns auf der Doppelsechs das Geschehen leiteten. Hinter dem in der Spitze gestarten Deniz Zeitler begannen Kjell-Arik Wätjen auf der Zehnerposition, sowie Eric Da Silva Moreira und Jarzinho Malanga über die Außenbahnen.

Der DFB-Nachwuchs kam zunächst gut in die Partie und ging durch Paderborns Deniz Zeitler in der 26. Minute folgerichtig mit 1:0 in Führung. In der Folge wurden die Gastgeber jedoch stärker und glichen dank Stürmer Vojtech Hranos wenig später zum verdienten 1:1-Pausenstand aus (35.).

Stange gelingt später Ausgleich

Zu Beginn des zweiten Durchgangs tauschte Wolf auf der Torwartposition und verhalf damit Timo Schlieck zum U 20-Debüt. Wie schon zu Spielbeginn gab die DFB-Auswahl auch nach dem Seitenwechsel erstmal den Ton an und verzeichnete zahlreiche Torabschlüsse - am Ende 16 Stück gegenüber acht der Tschechen. Zählbares sprang aus den Situationen vorerst nicht heraus.

Deutlich effektiver erwies sich erneut die Heimmannschaft, die durch den zweiten Treffer von Hranos in der 65. Minute, kurz nach einem deutschen Fünffach-Wechsel, auf 2:1 stellte. Damit war das letzte Wort in der Begegnung allerdings noch nicht gesprochen, da der eingewechselte Otto Stange in der 84. Minute per Elfmeter noch spät zum 2:2 traf.