U 20-Männer
U 20 zum Jahresabschluss in Tschechien
Zum Abschluss des Fußballjahres 2026 steht für die deutsche U 20-Nationalmannschaft noch eine letzte Herausforderung bevor. Das Team von Cheftrainer Hannes Wolf trifft heute (ab 15 Uhr) im Letni Stadion in Chomutov auf Gastgeber Tschechien.
"Wir wollen uns weiterentwickeln und besser werden, da müssen wir uns auf jeden Fall steigern in der Konstanz über ein Spiel", so Wolf. Sein Team besiegte Gastgeber Polen am vergangenen Freitag mit 2:1 .
Kategorien: U 20-Männer
Autor: dfb
Später Doppelschlag: U 20 dreht Partie in Polen
Die U 20-Nationalmannschaft hat ihre vorletzte Partie im Länderspieljahr 2026 in Polen gewonnen. In Bialystok bezwang das Team von Cheftrainer Hannes Wolf die Gastgeber mit 2:1 (0:1). Tom Meyer und Eric da Silva Moreira drehten spät das Spiel.
"Anspruchsvolles Auswärtsspiel": U 20 testet gegen Polen
Das Länderspieljahr 2026 endet für die deutsche U 20 mit zwei Auswärtsspielen gegen Polen und Tschechien. Der Vergleich mit Polen steigt am heutigen Freitag (ab 20 Uhr) in der Chorten Arena in Białystok im Osten.
Hannes Wolf: "Das ist eine gute Generation"
Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat im kürzlich zu Ende gegangenen Lehrgang in Spanien mit starken Leistungen gegen Top-Nationen überzeugt. Im DFB.de-Interview spricht Cheftrainer Hannes Wolf über die Duelle der vergangenen Länderspielreihe.