U 20 zum Jahresabschluss in Tschechien

Zum Abschluss des Fußballjahres 2026 steht für die deutsche U 20-Nationalmannschaft noch eine letzte Herausforderung bevor. Das Team von Cheftrainer Hannes Wolf trifft heute (ab 15 Uhr) im Letni Stadion in Chomutov auf Gastgeber Tschechien.

"Wir wollen uns weiterentwickeln und besser werden, da müssen wir uns auf jeden Fall steigern in der Konstanz über ein Spiel", so Wolf. Sein Team besiegte Gastgeber Polen am vergangenen Freitag mit 2:1 .