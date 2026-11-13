Später Doppelschlag: U 20 dreht Partie in Polen

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat ihre vorletzte Partie im Länderspieljahr 2026 in Polen gewonnen. In Bialystok bezwang das Team von Cheftrainer Hannes Wolf die Gastgeber mit 2:1 (0:1). Tom Meyer (84.) und Eric da Silva Moreira (90.) drehten das Spiel in der Schlussphase zugunsten der deutschen Auswahl.

"Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt gegen starke Polen, die auch schon in Portugal und gegen Tschechien gewonnen haben", so Hannes Wolf nach der Partie. "Wir haben in allen Spielphasen nicht das gezeigt, was wir zeigen wollten. So lagen wir folgerichtig zur Halbzeit zurück, waren aber sofort nach der Pause besser und hatten Chancen - auch noch vor den Wechseln. Dann drehen wir das Spiel am Ende mit zwei schönen Toren. Das sind natürlich gute Momente für das Team und die einzelnen Spieler, trotzdem muss man das Spiel heute zweigeteilt betrachten. Mit der Art, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, können wir nicht zufrieden sein. Wir wollen uns weiterentwickeln und besser werden, da müssen wir uns auf jeden Fall steigern in der Konstanz über ein Spiel. Wir dürfen nicht so lange brauchen, um anzukommen."

Joker mit zwei späten Toren

Das DFB-Team begann das Spiel in der Chorten Arena vor 4730 Zuschauer*innen in einer 4-2-3-1-Formation: Vor Florian Hellstern im Tor bildeten Taylan Bulut, Mick Schmetgens, Luca Erlein und Almugera Kabar die Viererkette. Niklas Swider und Danyal Zor zogen auf der Doppelsechs die Fäden. Kapitän Kjell Wätjen agierte im zentralen offensiven Mittelfeld, während Tim Binder und Farid Alfa-Ruprecht auf den Außenbahnen wirbelten. In der Sturmspitze startete Otto Stange.

In der ersten Halbzeit ging die deutsche Mannschaft durch einen Treffer des polnischen Stürmers Fabian Bzdyl in Rückstand (18.). Vor der Pause gelang es dem DFB-Team nicht, etwas Zählbares entgegenzusetzen. Im zweiten Durchgang wechselte Wolf achtmal. Dabei bewies der DFB-Trainer ein glückliches Händchen, da die beiden Joker Tom Meyer (84.) und Eric da Silva Moreira (90.) die Partie mit ihrem späten Doppelschlag drehten und somit für den 2:1-Endstand sorgten.

Zum Jahresabschluss steht für die U 20 ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm. Am Montag (ab 15 Uhr) misst sich die DFB-Auswahl mit Tschechien und gastiert dafür im Letni Stadion in Chomutov.