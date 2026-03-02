DFB-Pokal der Juniorinnen
Pokalhalbfinale zeitgenau angesetzt
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Halbfinale im DFB-Pokal der Juniorinnen zeitgenau angesetzt. Der letzte Schritt auf dem Weg ins Finale steht an: Der FC Carl Zeiss Jena, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart kämpfen am 11. und 12. April 2026 um die beiden Endspieltickets.
Zum Halbfinalauftakt empfängt Bayer 04 Leverkusen am Samstag, 11. April (ab 14 Uhr), den VfB Stuttgart. In der zweiten Partie am Sonntag, 12. April (ab 14 Uhr), gastiert RB Leipzig beim FC Carl Zeiss Jena.
Die Halbfinalsiegerinnen treffen dann im Finale am Samstag, 30. Mai 2026, im Sportpark Höhenberg in Köln aufeinander.
Kategorien: DFB-Pokal der Juniorinnen
Autor: dfb
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