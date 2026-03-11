DFB-Pokal der Frauen

Halbfinalauslosung mit Rachel Rinast und Nia Künzer

11.03.2026
Zieht die Halbfinalpaarungen im DFB-Pokal der Frauen: Rachel Rinast Foto: imago

Heute (ab 18.30 Uhr, live bei Sky) werden alle Viertelfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen 2025/2026 ausgetragen. Die Auslosung der Halbfinalspiele findet im Anschluss ans Viertelfinale zwischen dem Hamburger SV und FC Bayern München im Rahmen der Sky-Sendung "Alle Spiele, alle Tore" statt und wird frei empfangbar auf skysport.de sowie in der Sky Sport App zu sehen sein. Für Sky-Abonnent*innen laufen die Viertelfinalkonferenz und die anschließende Auslosung im TV auf Sky Sport Top Event.

"Losfee" ist die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast, als Ziehungsleiterin fungiert DFB-Sportdirektorin Nia Künzer.

Ab dem Achtelfinale erfolgt die Auslosung aus einem gemeinsamen Lostopf. Die zuerst gezogene Mannschaft erhält das Heimrecht. Für die Halbfinalpartien ist der Zeitraum zwischen dem 4. und 6. April vorgesehen. Das Endspiel steigt an Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, wie gewohnt im Kölner RheinEnergieSTADION.

Kategorien: DFB-Pokal der Frauen

Autor: yl

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