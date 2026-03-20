Die Gegnerinnen der U 23-Frauen-Nationalmannschaft für die kommende Länderspielrunde der Saison 2026/2027 stehen fest: Bei der Auslosung wurden die zehn teilnehmenden Nationen auf zwei Gruppen verteilt. Deutschland trifft in Gruppe A auf Schottland, Frankreich, die Niederlande und Schweden. In Gruppe B spielen Portugal, Norwegen, Belgien, Italien und England.

Die U 23-Länderspielrunde erstreckt sich über vier internationale Zeitfenster. Der Auftakt erfolgt im Oktober 2026, gefolgt von einer Doppelrunde im Spätherbst. Der vierte Spieltag findet im Frühjahr 2027 statt:

Spieltag 1: 5. bis 13. Oktober 2026

Spieltage 2 und 3: 24. November bis 5. Dezember 2026

Spieltag 4: 23. Februar bis 6. März 2027

Im Anschluss an die Gruppenphase werden im April 2027 die finalen Platzierungsspiele ausgetragen, in denen die Endrangfolge der Spielrunde ermittelt wird.

Die Gruppen

Gruppe A

Deutschland

Schottland

Frankreich

Niederlande

Schweden

Gruppe B

Portugal

Norwegen

Belgien

Italien

England

In der laufenden Spielrunde 2025/2026 hatte die U 23-Frauen-Nationalmannschaft den Einzug ins Final Four knapp verpasst. Das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky unterlag in Ålesund Norwegen mit 1:3 und beendete die Vorrunde auf Platz drei. In der kommenden Abstellungsperiode im April spielt die deutsche U 23 nun in Murcia um Platz fünf. Am 12. April (ab 19 Uhr) trifft die DFB-Auswahl im Estadio Nueva Condomina auf Belgien. Je nach Ausgang der Partie geht es anschließend gegen Italien oder Portugal weiter.