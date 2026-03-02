1:3 in Norwegen: U 23 verpasst Final Four der Länderspielrunde

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft hat den Einzug in das Final Four der Länderspielrunde verpasst. Das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky unterlag in Ålesund Norwegen, gegen die die DFB-Auswahl im Vorjahresfinale noch den Titel gewann, mit 1:3 (0:1) und beendete die Vorrunde auf Platz drei. Mara Alber erzielte das deutsche Tor per Foulelfmeter (69.), für Norwegen trafen Emilie Österas (18.), Iris Omarsdottir (53.) und Thea Kyvag (71.).

"Der Auftritt heute war leider nicht wirklich überzeugend", sagte Urbansky. "Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und den Gegner vor keine großen Herausforderungen gestellt. Wir haben auch keine klare Torchance erspielt. Wir sind enttäuscht über das Ergebnis, aber auch über die Leistung insgesamt."

Den besseren Start vor den vor 720 Zuschauer*innen im Color-Line-Stadium erwischten die Gastgeberinnen, die gleich in der ersten Spielminute auf das deutsche Tor zuliefen, woraus die erste Ecke resultierte. Nach dem schnellen ersten Angriff egalisierten sich die Spielverhältnisse in der Anfangsphase, wobei sich vorerst kein Team in aussichtsreiche Abschlussmöglichkeiten spielen konnte. So war es jedoch die erste gute Chance, die zum norwegischen Tor führte. Österas erwischte eine Ecke perfekt mit dem Fuß, sodass der Ball von der Latte ins Netz sprang (18.). Fünf Minuten später traf auch Sofie Zdebel aus über 20 Metern die Latte, im Nachsetzen erzwang Delice Boboy einen Eckball. Lisa Baums Flanke kam scharf, Thiril Räkstad Erichsen im norwegischen Kasten klärte den Ball über die Latte ins Aus.

Alber bringt die Hoffnung zurück

Die DFB-Auswahl wurde nun immer dominanter und kam durch Katharina Piljics Distanzschuss zur nächsten Tormöglichkeit (29.). Nur Sekunden später spielte die Keeperin Erichsen einen Abstoß in die Füße von Sophie Weidauer, die aus über 30 Metern abzog und das Tor nur knapp verfehlte (30.). Die aktive Weidauer war auch in der nächsten Szene im Fokus, reagierte nach einer unsauberen Klärungsaktion von Erichsen schnell, ihr Schuss wurde jedoch zur Ecke geblockt (37.). Auch die letzte Chancen vor der Pause gehörte den deutschen Frauen. Dilara Acikgöz flankte erneut auf den langen Pfosten und streifte dabei wieder den Querbalken (44.).

Die zweite Halbzeit begann - wie die erste - mit einem schnellen Angriff. Diesmal waren es die Deutschen, die über Boboy zum ersten Abschluss nach der Pause kamen (46.). Jedoch waren die Norwegerinnen eiskalt und erhöhten kurz darauf. Julie Aune Jorde passte scharf vor den deutschen Kasten, wo Omarsdottir ihren Fuß reinhielt und den Ball ins Tor abfälschte (53.). Danach kontrollierte Norwegen die Partie und ließ die deutsche Auswahl kaum vor ihr Tor kommen. Schließlich sorgte die eingewechselte Alber wieder für Hoffnung auf deutscher Seite. Nach einem erfolgreichen Dribbling an der Grundlinie konnte ihre Gegenspielerin sie nur mit einem Foul stoppen, den Elfmeter verwandelte die Gefoulte selber souverän (69.).

Doch die Gastgeberinnen antworteten schnell und erliefen sich hoch den Ball. Kyvag festigte den Ball vor dem deutschen Sechzehner und versenkte die Kugel schließlich im langen Eck (71.). Die deutsche Mannschaft mühte sich danach weiter, gefährlich vor das norwegische Gehäuse zu kommen. Meist gelang das über Eckbälle, die die Verteidigerinnen oder Erichsen aber konsequent entschärften. In der Nachspielzeit hatte Marie Steiner zwar nochmal per Kopf die Chance auf den Treffer, doch auch hier war die Keeperin Norwegens zur Stelle (90.+2).

Weiter geht es für die U 23 am Freitag mit einem Länderspiel gegen Belgien. Anpfiff für die Partie im Lohrheidestadion in Wattenscheid ist um 18.15 Uhr.