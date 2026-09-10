Große Bühne: DFB-Schul-Cup erstmals auf dem DFB-Campus

Großes Finale für das "Jahr der Schule": Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) richtet erstmals auf seinem Campus in Frankfurt den DFB-Schul-Cup 2026 aus. In der Altersklasse U 13 treten vom kommenden Montag bis Mittwoch die Landessieger*innen aus allen 16 Bundesländern bei Mädchen und Jungen gegeneinander um die Deutsche Schulmeisterschaft an. Der DFB-Schul-Cup bildet den sportlichen Abschluss für das "Jahr der Schule", der Initiative des DFB und seiner Landesverbände, die sich für mehr Bewegung und Sport an Schulen einsetzt.

320 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2014 bis 2016 spielen nächste Woche auf den Rasenplätzen, auf denen normalerweise die Nationalmannschaften trainieren. In den vergangenen 15 Jahren veranstaltete der DFB als Ausrichter das Bundesfinale in der Landessportschule im thüringischen Bad Blankenburg. 2014 war dort für das Team des Abtei Gymnasiums Brauweiler ein gewisser Florian Wirtz am Ball.

Jetzt geht es an den DFB-Campus. Als Gäste haben sich unter anderem die beiden Weltmeisterinnen Nia Künzer (DFB-Sportdirektorin) und Melanie Behringer (Cheftrainerin der U 19-Frauen-Nationalmannschaft) sowie Peter Krawietz (Co-Trainer von Jürgen Klopp bei der Männer-Nationalmannschaft), Andreas Rettig (DFB-Sportdirektor) und Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt) angekündigt. Ein besonderes Highlight werden die Spielleitungen der Finalpartien durch prominente Schiris. Richard Hempel, der zuletzt noch das DFB-Pokalspiel des FC Bayern München beim VfL Osnabrück leitete, pfeift bei den Jungen und Daniela Kottmann bei den Mädchen.

"Für das Turnier wie echte Profis fühlen"

Prof. Dr. Silke Sinning, DFB-Vizepräsidentin für Bildung, Gesundheit und Safe Sport, sagt: "Der erste DFB-Schul-Cup am DFB-Campus bietet für die qualifizierten Teams eine besondere Bühne. Sie sollen sich für das Turnier wie echte Profis fühlen und werden Einblicke hinter die Kulissen erhalten. Mit diesem Schritt wollen wir als Verband aber auch zeigen, welch hohen Stellenwert der Schulfußball nachhaltig über das 'Jahr der Schule' hinaus für uns hat."

Hannes Wolf, DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, erklärt: "Der DFB-Schul-Cup ist ein würdiger Abschluss für das 'Jahr der Schule', aber er ist kein Schlusspunkt. Die Arbeit geht weiter. Wir wollen den Schwung aus diesem Jahr mitnehmen und die Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen dauerhaft stärken, damit sich künftig noch mehr Kinder regelmäßig bewegen."

Der DFB-Schul-Cup ist Teil des Bundeswettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" (JTFO) der Schulen, den der DFB in Kooperation mit der Deutschen Schulsport-Stiftung in der Wettkampfklasse IV (10 bis 12 Jahre) ausrichtet. Jährlich nehmen bundesweit rund 60.000 Schülerinnen und Schüler am Gesamtwettbewerb teil.

Teamchallenge vor jedem Spiel

Besonderheit des Formats in der Altersklasse U 13: Vor jedem Spiel absolvieren die Mannschaften eine Teamchallenge in den Disziplinen Dribbeln, Passen und Torschuss. Das Ergebnis dieser Challenge bestimmt im Sinne einer Handicapregelung den Spielstand zu Beginn der anschließenden Partie im Sieben-gegen-Sieben auf dem Kleinfeld. Die jeweils 16 Teams bei den Mädchen und Jungen teilen sich auf vier Vierergruppen auf. Anschließend folgen die Platzierungs- und Finalrunde.

Im vergangenen Jahr setzte sich bei den Mädchen die Carl-von-Weinberg-Schule aus Frankfurt im Finale gegen das Lessing-Gymnasium Düsseldorf durch und sicherte sich den Titel. Bei den Jungen gewann die Stadtteilschule Alter Teichweg aus Hamburg das Endspiel gegen das Landrat-Lucas-Gymnasium aus Leverkusen.

Die qualifizierten Landessieger*innen

MÄDCHEN

Baden-Württemberg Anna-Essinger-Gymnasium Ulm

Bayern WWG Bayreuth

Berlin Johann-Strauß-Grundschule

Brandenburg Anne-Frank-Grundschule

Bremen Oberschule Findorff

Hamburg Walddörfer Gymnasium

Hessen Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt

Mecklenburg-Vorpommern Lindenschule Lübtheen

Niedersachsen Gymnasium Lohne

Nordrhein-Westfalen Helmholtz-Gymnasium Bielefeld

Rheinland-Pfalz Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern

Saarland Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken

Sachsen Gymnasium Bürgerwiese Dresden

Sachsen-Anhalt GMS Johann Gottfried Borlach Bad Dürrenberg

Schleswig-Holstein Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg

Thüringen Humboldt-Gymnasium Weimar

JUNGEN

Baden-Württemberg Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe

Bayern Theodolinden-Gymnasium München

Berlin Mary-Poppins-Grundschule

Brandenburg Grundschule "Albert Einstein" Caputh

Bremen Gymnasium Links der Weser

Hamburg Stadtteilschule Fischbek/Falkenberg

Hessen Liebigschule Gießen

Mecklenburg-Vorpommern Christophorusschule Gymnasium Rostock

Niedersachsen Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg

Nordrhein-Westfalen Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen

Rheinland-Pfalz Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern

Saarland Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken

Sachsen Sportoberschule Leipzig

Sachsen-Anhalt Gymnasium Philanthropinum Dessau

Schleswig-Holstein Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Barsbüttel

Thüringen Lingemann-Gymnasium Heiligenstadt

DFB-Schul-Cup 2026