DFB-Präsident Neuendorf trägt sich ins Goldene Buch ein

Wenige Stunden vor Beginn des Nations-League-Heimspiels Deutschland gegen Griechenland (0:1) luden die Stadt Augsburg und der FC Augsburg am Sonntagnachmittag zu einem Empfang ins Augsburger Rathaus. Im Beisein von unter anderen DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask, Oberbürgermeister Dr. Florian Freund, FCA-Präsident Markus Krapf, Präsidiumsmitglied Raphael Brandmiller, FCA-Geschäftsführer Michael Ströll und Dr. Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, trugen sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf, sein griechischer Amtskollege Chrysostomos Gkagkatsis und Botschafter Alexandros Papaioannou in das Goldene Buch der Stadt Augsburg ein.

DFB-Präsident Neuendorf sagte in seinem Grußwort unter anderem: "Zwei Jahre vor dem 'Wunder von Bern' spielten acht der späteren Weltmeister in Augsburg groß auf. Vor 65.000 Fans, damals noch im Rosenaustadion, besiegten Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, Hans Schäfer, Toni Turek und Co. die Schweiz mit 5:1. Damals entstand der geflügelte Begriff von der 'Augsburger Elf'. Vielleicht sprechen wir nach dem heutigen Abend von den 'Augsburger 42' - schließlich werden alle von Jürgen Klopp nominierten Spieler aus beiden Kadern heute live im Stadion sein. Definitiv erleben werden wir heute eine doppelte Premiere – Jürgen Klopp steht in seinem ersten Heimländerspiel als Bundestrainer an der Seitenlinie. Und erstmals seit mehr als 20 Jahren gibt es bei einem Länderspiel wieder Stehplätze im Stadion. Die Arena war vor Wochen innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Augsburg und der Fußball - das ist eben wahre Liebe.“